Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мають координуватися з Києвом: Держдеп США відреагував на миротворчі ініціативи Китаю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мають координуватися з Києвом: Держдеп США відреагував на миротворчі ініціативи Китаю
Ведант Пател під час брифінгу
скріншот з відео

Заступник речника Держдепартаменту переконаний, що для ефективної взаємодії Китай має почути сторону України

У Державному департаменті США прокоментували дипломатичні прагнення Китаю щодо мирного завершення війни в Україні. Там зазначили, що будь-які миротворчі зусилля Пекіна мають координуватися з Києвом. Про це заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател сказав під час брифінгу у понеділок, 8 травня.

Пател підкреслив, що дипломатичні зусилля для встановлення миру обовʼязково повинні передбачати відновлення територіальної цілісності України. Так у Штатах відреагували на намір Китаю відправити спецпредставника свого уряду в нашу країну. Нагадаємо, що ним стане Лі Хуей, який до 2019 року був послом Китаю у Росії.

«Будь-які дипломатичні зусилля, пов’язані з досягненням миру між Росією й Україною, повинні здійснюватися та проводитися в тісній координації з українськими партнерами», – наголосив Пател.

Він додав: у США відчували та вірили в те, що КНР зіграє свою роль у завершенні цієї війни. Однак для цього Китай має почути не лише росіян, а й українську сторону.

Представник Держдепу також зазначив, що війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля. Саме тому Росія вдається до обстрілів цивільного населення, кидає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість миру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, 26 квітня, провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В ході переговорів останній заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Києвом. Також Сі Цзіньпін запевнив, що Китай перебуває «на боці миру».

Читайте також:

Теги: війна Китай Україна Держдепартамент США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Любов Соболь хоче, щоб росіянам організували зелені коридори
Російські ліберали хочуть, щоб світ почав рятувати громадян РФ, які напали на Україну
16 квiтня, 11:06
Українські спортсмени більше не зможуть змагатися з росіянами і білорусами на міжнародній арені
Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)
13 квiтня, 22:41
У боях за Україну поліг гранатометник з Прикарпаття Андрій Кравець
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
11 квiтня, 23:24
Фіксується переміщення ворожої техніки у прилеглих до Енергодара селах
Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС
11 квiтня, 17:07
Окупанти направили на місце вибуху всі екстрені служби
У Мелітополі ранкова «бавовна»: в окупантів переполох
22 квiтня, 09:16
Чоловік мріяв навчати дітей футболу, яким надзвичайно захоплювався, однак присвятив своє життя армії
Хвилина мовчання: згадаймо військового Олександра Десятнюка
29 квiтня, 09:00
Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії
Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії
1 травня, 15:33
СБУ затримала зловмисників під час спецоперації
На Херсонщині СБУ зірвала спробу втечі двох колаборантів (відео)
6 травня, 13:03
Степанівку росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню
Окупанти знову вдарили по Херсонщині: є загиблі
3 травня, 14:09

Політика

Мають координуватися з Києвом: Держдеп США відреагував на миротворчі ініціативи Китаю
Мають координуватися з Києвом: Держдеп США відреагував на миротворчі ініціативи Китаю
Тегеран похизувався, що іранські дрони «змінили правила гри» у війні проти України
Тегеран похизувався, що іранські дрони «змінили правила гри» у війні проти України
Італія закликає своїх громадян виїхати з України: деталі
Італія закликає своїх громадян виїхати з України: деталі
Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги
Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги
На кордоні з Росією відбудуться масштабні навчання військових із країн НАТО
На кордоні з Росією відбудуться масштабні навчання військових із країн НАТО
Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
9112
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
7729
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
7570
Україна відкрила другий фронт війни
6601
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
5889
«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк»

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
7 травня, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту