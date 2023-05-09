Мають координуватися з Києвом: Держдеп США відреагував на миротворчі ініціативи Китаю

Заступник речника Держдепартаменту переконаний, що для ефективної взаємодії Китай має почути сторону України

У Державному департаменті США прокоментували дипломатичні прагнення Китаю щодо мирного завершення війни в Україні. Там зазначили, що будь-які миротворчі зусилля Пекіна мають координуватися з Києвом. Про це заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател сказав під час брифінгу у понеділок, 8 травня.

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Пател підкреслив, що дипломатичні зусилля для встановлення миру обовʼязково повинні передбачати відновлення територіальної цілісності України. Так у Штатах відреагували на намір Китаю відправити спецпредставника свого уряду в нашу країну. Нагадаємо, що ним стане Лі Хуей, який до 2019 року був послом Китаю у Росії.

«Будь-які дипломатичні зусилля, пов’язані з досягненням миру між Росією й Україною, повинні здійснюватися та проводитися в тісній координації з українськими партнерами», – наголосив Пател.

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Він додав: у США відчували та вірили в те, що КНР зіграє свою роль у завершенні цієї війни. Однак для цього Китай має почути не лише росіян, а й українську сторону.

Представник Держдепу також зазначив, що війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля. Саме тому Росія вдається до обстрілів цивільного населення, кидає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість миру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, 26 квітня, провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В ході переговорів останній заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Києвом. Також Сі Цзіньпін запевнив, що Китай перебуває «на боці миру».