Каспаров пояснив, в яку пастку Путіна загнав Китай

«Сі Цзіньпін розглядає ситуацію як ідеальну, тому що війна призводить до виснаження Росії, і в людському вимірі також»

Сі Цзіньпін зараз розглядає Росію як джерело китайської експансії. Його ідеальний світ – нескінченне продовження війни, яка виснажує Росію, Україну та західний світ та створює колосальні сприятливі передумови для китайської експансії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Скільки буде снарядів, скільки йому (Путіну – «Главком») дасть Сі Цзіньпін – стільки і триватиме війна. Сі Цзіньпін розглядає ситуацію як ідеальну, тому що війна призводить до виснаження в Росії, у тому числі й у людському вимірі. Бо ж воюють на українському фронті здебільшого не жителі великих міст, а жителі глибинки», – вважає Каспаров.

Насамперед у війні найбільше воюють мешканці Далекого сходу, Східного Сибіру. Там уже давно існував дисбаланс чоловіків та жінок, а зараз він різко збільшується, що відкриває для Китаю неймовірні можливості експансії, просто повільного перетравлення цих величезних провінцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Китайська економіка зараз не надто стійка. Сі потрібен великий політичний успіх. З одного боку, головною метою для Китаю є Тайвань, про що вони проголосили. Тайвань озброєний до зубів, це військова операція, і американські авіаносці можуть розпочати війну. На півночі – території, які вже порожні, а далі взагалі порожні – «бери – не хочу». Тому цілком очевидно, що він приїхав до Москви, як було сказано у Твіттері: «Китайський президент Сі Цзіньпін приїхав до намісника Путіна, губернатора Північної Китайської провінції», – розповів опозиціонер.

Карта, на якій Китай зафіксував свої вимоги до територіальної Росії, – на півтора мільйони квадратних кілометрів. Нещодавно вона була опублікована на китайських офіційних сайтах, де всі території – навіть Владивосток – мають китайські назви. І не випадково там у російських державних структурах безкоштовно пропонують курси китайської мови. Тобто частина путінської еліти вже починає дивитись у той бік, вважає Каспаров.

«Але тут, на мою думку, є можливість для сприятливого сценарію. Перемога України створює ситуацію, в якій російське суспільство буде у тотальному шоці. І буде вибір: або приповзти на колінах до Європи, намагатися отримати можливість повернутися, виплативши репарації та віддавши військових злочинців, пройшовши покаяння, або стати китайською провінцією», – додав він.

Гаррі Каспаров вважає, що більшість російського населення таки не хоче в Азію, більшість росіян готові «лягати» під Китай. Тому вибір між китайською провінцією, китайською бензоколонкою та спробою повернутися до Європи дасть шанс тим, хто може гарантувати зняття санкцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Росія намагалася створити антизахідний блок, проте Китай уже відмовився.

До слова, генерал Марк Міллі назвав три країни, які загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років.