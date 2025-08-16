Хто бере участь у зустрічі Трампа й Путіна: повний перелік

Після перших переговорів заплановано двосторонній обід

Спочатку повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч тет-а-тет, але через кілька хвилин після прильоту американського лідера на Аляску плани змінилися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Хто супроводжує президента та диктатора?

Американська сторона

Справа наліво на зображенні нижче: Стів Віткофф – спеціальний посланник Дональда Трампа на Близькому Сході та в Росії. За останні місяці він неодноразово відвідував Москву; Марко Рубіо – державний секретар США та радник з питань національної безпеки. Раніше він був сенатором від штату Флорида і дуже критично ставився до Трампа; перекладач Трампа.

фото: АР

Російська сторона

Зліва направо на зображенні нижче: Юрій Ушаков – радник Путіна з питань зовнішньої політики. Він є колишнім радянським дипломатом і з 1998 по 2008 рік обіймав посаду посла Росії в США; Сергій Лавров – міністр закордонних справ Росії з 2004 року; перекладач Путіна.

фото: АР

Після перших переговорів заплановано двосторонній обід, на якому до Трампа приєднаються:

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

міністр оборони Піт Гегсет;

керівник апарату Сьюзі Вайлс.

А до Путіна приєднаються:

міністр фінансів Антон Сілуанов;

міністр оборони Андрій Білоусов;

спеціальний економічний посланець Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.

Зауважимо, поруч із російським диктатором Володимиром Путіним було помічено велику пачку паперів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».