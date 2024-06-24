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Чеська ініціатива: стало відомо, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Чеська ініціатива: стало відомо, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів
Перша партія снарядів буде доставлена до кінця місяця
фото з відкритих джерел

Перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями

Українські захисники отримають першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише CNN Prima News.

«Можу сказати, що перша партія дійсно буде доставлена або доставляється, щоби бути там до кінця червня, як ми й обіцяли», – заявила Чернохова.

Вона також не підтвердила слова ексміністра оборони Чехії і депутата Любомира Метнара про те, що боєприпаси для України від Чехії будуть частково неякісними.

За словами глави Міноборони країни, перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями, і будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.

«З одних країн боєприпаси більш якісні, з деяких менш. З іншого боку, їх так мало у світі, що ми маємо сприймати їх такими, якими вони є», – додала міністерка.

Нагадаємо, Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України.

Як повідомлялося, очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Теги: Чехія боєприпаси

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