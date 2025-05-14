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Замість штрафів після атак газовидобувна галузь потребує підтримки – Оринчак

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Замість штрафів після атак газовидобувна галузь потребує підтримки – Оринчак
Оринчак наголосила, що саме приватні інвестори, які не залежать від державної підтримки, найбільше зацікавлені у якнайшвидшому запуску нової інфраструктури
фото: depositphotos.com

Під час війни держава має підтримати, а не штрафувати газовидобувників – Національна асоціація видобувної промисловості

Держава має підтримати газовидобувні підприємства, що постраждали від обстрілів, а не накладати на них штрафи за тимчасове відхилення від стандартів якості. Про це заявила засновниця Національної асоціації видобувної промисловості України Ксенія Оринчак. 

«Не може держава в час війни важливі, стратегічні підприємства штрафувати, замість того, щоб їм допомогти швидше стати на ноги після обстрілів», – підкреслила Оринчак.

За її словами, модернізація інфраструктури потребує значних інвестицій – як із державного бюджету у випадку державних підприємств, так і з боку приватних компаній.

Оринчак наголосила, що саме приватні інвестори, які не залежать від державної підтримки, найбільше зацікавлені у якнайшвидшому запуску нової інфраструктури.

«Якщо ми говоримо про приватного інвестора, повірте, він буде дуже сильно зацікавлений якомога швидше зробити цю газотранспортну систему і постачати дійсно цей якісний газ», – зазначила вона.

Оринчак додала, що підхід до оцінки якості газу у нинішніх умовах має бути гнучким, аби уникнути корупційного замкнутого кола та підтримати стратегічно важливу галузь.

Нагадаємо, народна депутатка України Вікторія Гриб наголошувала, що діюча система штрафів за відхилення від стандартів якості газу створює суттєві бар’єри для розвитку газовидобутку в Україні. За її словами, у воєнних умовах такі фінансові санкції стають непропорційним тягарем для компаній, які могли б збільшити видобуток і зменшити залежність країни від імпорту.

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Теги: газ Україна Укргазвидобування

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