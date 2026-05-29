Кремль похвалив Мадяра за відмову озброювати Україну
Пєсков: мир «настане швидше, якщо інші країни припинять постачати Україні зброю
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра про відмову Будапешта постачати озброєння Україні. Пєсков похвалив Мадяра за таку позицію, пише «Главком».
В інтерв'ю пропагандистам речник диктатора Путіна заявив: «Якщо якась сторона каже, що вважає непотрібним підливати оливу у вогонь, це можна тільки вітати».
Пєсков також зробив заяву про мир в Україні. За його словами, мир «настане швидше, якщо інші країни припинять постачати туди зброю».
Варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі окреслив офіційну позицію Будапешта щодо України.
Політик заявив, що країна відмовляється відправляти будь-яке озброєння чи військову техніку для участі в російсько-українській війні.
Попри таку позицію щодо війни в Україні, Мадяр запевнив генсека альянсу, що Угорщина планує знову стати прогнозованим та надійним членом НАТО. Зокрема, угорський контингент продовжить свою участь у поточній миротворчій місії блоку на території Косова, де, за оцінкою прем'єра, демонструє високі результати.
До слова, міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з очільником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, главою оборонного відомства Великої Британії Джоном Гілі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили ключові потреби України перед наступним засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
Коментарі — 0