Ірма Вітовська підтримала російську акторку, яка переїхала до України

Ірма Вітовська вважає, що історія Олени Веліканової має право на «співчуття»

Українська акторка Ірма Вітовська публічно підтримала свою колегу, Олену Веліканову. Актриса мешкає в Києві, однак не може зніматися в кіно через російське громадянство. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар Вітовської проєкту «Наодинці з Гламуром».

Ірма Вітовська розповіла, що ніколи не була особисто знайома з Оленою Велікановою. Однак, коли натрапила на її інтерв'ю, вирішила поділитися ним та закликала кіноспільноту підтримати Веліканову. «Ми не знайомі, але в подкасті я почула її історію. Не знала про неї. Але те, що це акторка, я її впізнала з тих часів. Я дізналася і написала. Не знала, що стільки років вона тут», – сказала українка.

фото: Ірма Вітовська-Ванца/Facebook

Для Вітовської було неочікуваним те, що Веліканова «підписала собі неповернення» тим, що залишилася в Україні та виступила проти війни. На думку Ірми Вітовської, історія Олени Веліканової варта уваги, «співчуття та підтримки».

«Вона дуже активна у допомозі Україні. Є винятки. Коли ти не можеш не висловитися про це. Але тут я обережна стосовно будь-яких людей звідки (з Росії, – «Главком»). Це інтерв'ю мені здавалося щирим, і я на емоціях зреагувала», – пояснила зірка.

Нагадаємо, українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська розповіла історію свого знайомства зі співаком Кузьмою Скрябіним. Артистка поділилася спогадами про покійного музиканта на допрем’єрному показі документального фільму «Кузьма: Страшно веселий».