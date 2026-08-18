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Ірма Вітовська підтримала російську акторку, яка переїхала до України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірма Вітовська закликала підтримати Олену Веліканову
колаж: glavcom.ua

Ірма Вітовська вважає, що історія Олени Веліканової має право на «співчуття»

Українська акторка Ірма Вітовська публічно підтримала свою колегу, Олену Веліканову. Актриса мешкає в Києві, однак не може зніматися в кіно через російське громадянство. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар Вітовської проєкту «Наодинці з Гламуром».

Ірма Вітовська розповіла, що ніколи не була особисто знайома з Оленою Велікановою. Однак, коли натрапила на її інтерв'ю, вирішила поділитися ним та закликала кіноспільноту підтримати Веліканову. «Ми не знайомі, але в подкасті я почула її історію. Не знала про неї. Але те, що це акторка, я її впізнала з тих часів. Я дізналася і написала. Не знала, що стільки років вона тут», – сказала українка.

Ірма Вітовська підтримала російську акторку, яка переїхала до України фото 1
фото: Ірма Вітовська-Ванца/Facebook

Для Вітовської було неочікуваним те, що Веліканова «підписала собі неповернення» тим, що залишилася в Україні та виступила проти війни. На думку Ірми Вітовської, історія Олени Веліканової варта уваги, «співчуття та підтримки».

«Вона дуже активна у допомозі Україні. Є винятки. Коли ти не можеш не висловитися про це. Але тут я обережна стосовно будь-яких людей звідки (з Росії, – «Главком»). Це інтерв'ю мені здавалося щирим, і я на емоціях зреагувала», – пояснила зірка.

Нагадаємо, українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська розповіла історію свого знайомства зі співаком Кузьмою Скрябіним. Артистка поділилася спогадами про покійного музиканта на допрем’єрному показі документального фільму «Кузьма: Страшно веселий».

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Теги: акторка росіяни Ірма Вітовська

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