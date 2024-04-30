Кремль проводить гібридну кампанію, націлену на країни НАТО: аналіз ISW

За оцінками FT, за останні місяці глушіння GPS вплинуло на «десятки тисяч» цивільних рейсів

Кремль проводить гібридну кампанію, націлену безпосередньо на країни НАТО, включно з використанням глушіння GPS і саботування військової логістики на території членів НАТО. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Financial Times (FT) 29 квітня повідомила, що міністри країн Балтії попереджають, що Росія стоїть за нещодавніми випадками глушіння GPS, які заважали комерційним навігаційним сигналам і змусили два рейси Finnair повернути назад під час рейсів з Гельсінкі до Тарту минулого тижня.

За оцінками FT, за останні місяці глушіння GPS вплинуло на «десятки тисяч» цивільних рейсів. Британське видання The Sun також повідомило 23 квітня, що ймовірне глушіння російських GPS вплинуло на понад три тисячі британських цивільних рейсів над Балтійським регіоном, і британські чиновники також вважають, що Росія глушила супутниковий сигнал реактивного літака Королівських ВПС, який перевозив міністра оборони Британії Гранта.

Розвідка, яка зосереджується на глушінні GPS у Балтійському регіоні, оцінила, що глушник GPS, який впливає на естонські рейси, знаходиться в Росії приблизно на півдорозі між Санкт-Петербургом і Нарвою, Естонія. З кінця грудня 2023 року ISW спостерігає масові збої в роботі GPS у Польщі та країнах Балтії.

Російське розслідувальне видання The Insider 29 квітня опублікувало звіт про те, як агенти Головного управління Генштабу Росії (ГРУ) встановили довгострокову присутність у Чехії та Греції, щоб допомогти агентам сумнозвісного підрозділу 29155 ГРУ, який раніше проводив високі спроби вбивства за допомогою нервово-паралітичних речовин і, як повідомляється, відповідальний за нелетальні енергетичні або акустичні атаки проти дипломатичного, військового та розвідувального персоналу США проводить диверсійні операції в європейських країнах НАТО.

The Insider повідомляв, що двоє агентів з російським громадянством, зокрема, допомагали підрозділу 29155 ГРУ сприяти атакам на склади боєприпасів у Чехії та Болгарії, зокрема знищити 150 тонн боєприпасів і вбити двох людей у ​​Чехії у 2014 році, надаючи розвіддані про поставки зброї і притулок для агентів ГРУ.

Кремль проводив цю гібридну кампанію з дестабілізації НАТО протягом останнього десятиліття. Нещодавні випадки глушіння GPS свідчать про те, що Кремль, ймовірно, має намір продовжувати цю кампанію.