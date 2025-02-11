Британський криптовалютник хоче купити сміттєзвалище: неочікувана причина

Джеймс Хауеллс шукатиме чорний пакет, який його дівчина винесла на смітник у 2013 році

Джеймс Хауеллс не втрачає надії знайти на звалищі серед сміття викинутий жорсткий диск із біткоїнами

Неймовірна історія британського майнера Джеймса Хауеллса продовжує дивувати. Чоловік, який з 2013 року безуспішно намагається знайти на звалищі втрачений жорсткий диск із 8 тис. біткоїнів, вирішив піти ва-банк. Після того, як місцева влада повідомила про плани закрити полігон з відходами, Хауеллс вирішив його викупити, пише Guardian.

Нагадаємо, жорсткий диск опинився на сміттєзвалищі після того, як дівчина майнера помилково викинула пакет з ним у сміттєвий бак. З того часу Хауеллс не втрачає надії знайти своє «цифрове золото». Особливо активно пошуки відновилися кілька місяців тому, коли вартість втрачених біткоїнів сягла $750 млн.

Проте міська рада Ньюпорта, з якою судиться майнер, уже дев'ять разів відмовила йому у проведенні розкопок на звалищі. У січні 2025-го на бік влади став і суд. Але Хауеллс не має наміру здаватися. Дізнавшись, що одну з ділянок сміттєзвалища планують передати під будівництво сонячної електростанції, майнер вирішив викупити полігон, доки не стало надто пізно.

Суму, яку він готовий витратити на полігон, потенційний покупець не розголошує.

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