Британський криптовалютник хоче купити сміттєзвалище: неочікувана причина
Джеймс Хауеллс не втрачає надії знайти на звалищі серед сміття викинутий жорсткий диск із біткоїнами
Неймовірна історія британського майнера Джеймса Хауеллса продовжує дивувати. Чоловік, який з 2013 року безуспішно намагається знайти на звалищі втрачений жорсткий диск із 8 тис. біткоїнів, вирішив піти ва-банк. Після того, як місцева влада повідомила про плани закрити полігон з відходами, Хауеллс вирішив його викупити, пише Guardian.
Нагадаємо, жорсткий диск опинився на сміттєзвалищі після того, як дівчина майнера помилково викинула пакет з ним у сміттєвий бак. З того часу Хауеллс не втрачає надії знайти своє «цифрове золото». Особливо активно пошуки відновилися кілька місяців тому, коли вартість втрачених біткоїнів сягла $750 млн.
Проте міська рада Ньюпорта, з якою судиться майнер, уже дев'ять разів відмовила йому у проведенні розкопок на звалищі. У січні 2025-го на бік влади став і суд. Але Хауеллс не має наміру здаватися. Дізнавшись, що одну з ділянок сміттєзвалища планують передати під будівництво сонячної електростанції, майнер вирішив викупити полігон, доки не стало надто пізно.
Суму, яку він готовий витратити на полігон, потенційний покупець не розголошує.
Нагадаємо, Фінляндія почала обігрівати будинки за допомогою майнінгових ферм. Велика майнінгова компанія Marathon Digital Holdings знайшла нестандартне застосування теплової енергії, що виробляється обладнанням з видобутку криптовалюти.
До слова, американка заробляє $10 тисяч, збираючи сміття. За словами 23-річної американки, вона захопилася копанням у смітті у підлітковому віці, а потім зробила незвичайне хобі джерелом заробітку.
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