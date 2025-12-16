Пентагон готує масштабну перебудову військового командування – WP

Запропоновані ініціативи передбачають скорочення кількості вищих військових штабів США

Пентагон готує план пониження статусу декількох основних штабів американської армії та зміни балансу сил серед вищих генералів у межах масштабної консолідації, якої прагне міністр війни США Піт Гегсет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

У разі прийняття цей план призведе до найзначніших змін у вищих ешелонах військової ієрархії за останні десятиліття, частково виконуючи обіцянку Гегсета порушити статус-кво і скоротити кількість чотиризіркових генералів у збройних силах.

За словами п'яти осіб, обізнаних з цим питанням, це зменшить значення штаб-квартир Центрального командування США, Європейського командування США та Африканського командування США, перевівши їх під контроль нової організації, відомої як Міжнародне командування США. Очікується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн найближчими днями детально розповість про пропозицію щодо Гегсета, про яку раніше не повідомлялося.

Нові заходи доповнять інші зусилля адміністрації, спрямовані на перерозподіл ресурсів з Близького Сходу та Європи і зосередження уваги на розширенні військових операцій у Західній півкулі. Тим часом представники Пентагону заявили, що не будуть коментувати «чутки про внутрішні дискусії» або «питання, що перебувають на стадії попереднього розгляду».

План також передбачає реорганізацію Південного та Північного командувань США, які контролюють військові операції у всій Західній півкулі, під новим штабом, який буде називатися Командуванням США в Америці, або Americom. Також представники Пентагону обговорювали створення Арктичного командування США, яке підпорядковуватиметься Americom, але ця ідея, судячи з усього, була відкинута.

До слова, міністр війни США Піт Гегсет оголосив про запуск платформи GenAI.mil, назвавши її «майбутнім американських війн».