Лавров і Рубіо провели зустріч на Філіппінах

Лавров нібито підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання війни

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на Філіппінах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Переговори тривали 35 хвилин.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що Лавров поінформував Рубіо про стан справ на лінії бойового зіткнення та висловив невдоволення через постачання зброї Україні. Також міністр закордонних справ Росії нібито підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання війни та висловив прихильність до тих пропозицій, які були висунуті американською стороною на зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі.

«Було порушено регіональну та міжнародну проблематику, зокрема ситуацію в Перській затоці. С. В. Лавров і М. Рубіо привітали відновлення повноцінних контактів між ДК «Роскосмос» і НАСА, а також висловилися за розвиток міжпарламентських обмінів і зв’язків у сфері культури. Увагу також було приділено нормалізації умов функціонування дипломатичних місій Росії та США», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нібито досягнуто домовленості про продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій.

Напередодні Лавров заявив, що Москва вважає чинними пропозиції Вашингтона, які пролунали під час торішнього саміту в Анкориджі. «Ми виходимо з того, що принаймні поки що наші американські колеги не відмовилися від своїх же пропозицій», – зазначив глава російського МЗС.