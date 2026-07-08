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Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії
Трамп та Рубіо на зустрічі з Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі
скриншот з відео

Рубіо: росіянам стає важче захищати власний повітряний простір

Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським прокоментували українські удари по російських нафтопереробних заводах і військових об'єктах. Про це пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів.

Відповідаючи на запитання про ефективність українських атак углиб Росії, слово взяв держсекретар Марко Рубіо.

«Я думаю, ми обговорюємо здатність України проникати глибоко в російську територію та завдавати ударів. Це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців. Росіянам стає важче захищати власний повітряний простір», – сказав він.

Водночас Трамп зазначив, що такі удари створюють нові можливості для України, але водночас означають ескалацію.

«Ми сподіваємося, що це означає створення простору. Тепер, щоб домовитися про завершення цієї війни, це ескалація. Але це також ескалація, яка може призвести до кінця», – зазначив президент США. 

Нагадаємо, найбільший у Росії Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників.

До слова, у мережі з'явилося нове відео одного з моментів атаки на Омський нафтопереробний завод, ураження якого раніше підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

На оприлюднених кадрах видно, як над територією підприємства пролітають безпілотники, після чого відбуваються влучання по об'єктах заводу. Майже одразу після ударів спалахують потужні осередки займання, а над підприємством здіймаються густі клуби чорного диму.

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Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії. Його виробничі потужності перевищують 21 млн тонн нафти на рік, а продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської окупаційної армії.
 
 До слова, після удару по Омському нафтопереробному заводу, який є найбільшим у Росії, в місті почався ажіотаж на автозаправних станціях. Місцеві жителі масово скуповують бензин, а біля АЗС утворилися довгі черги з автомобілів

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Теги: Дональд Трамп Марко Рубіо Володимир Зеленський

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