Держсекретар США пояснив, що насправді сталося під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Марко Рубіо заявив, що в Анкориджі сторони лише обговорили пропозиції щодо завершення війни, але жодних домовленостей не досягли

Жодних домовленостей щодо України під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі не було. Про це журналістам заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє «Главком».

За словами Рубіо, під час саміту на Алясці сторони обговорювали лише можливі пропозиції щодо завершення війни, однак жодних угод не укладали. «На Алясці була зроблена лише пропозиція, а угоди там ніколи не було», – сказав держсекретар США.

Він також наголосив, що Сполучені Штати зберігають готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України.

Водночас у Кремлі днями заявили, що не очікують реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей.

Як повідомляв «Главком» Сполучені Штати підтримують Україну та її народ у захисті свободи і суверенітету, зокрема на тлі ударів РФ по найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, включно з атаками на Києво-Печерську лавру.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що після саміту G7 адміністрація Дональда Трампа нібито почала дотримуватися позицій найбільш жорстко налаштованих щодо Росії європейських країн.

Водночас, за даними Financial Times, у Кремлі зростає розчарування політикою Трампа та його адміністрації, зокрема після підтримки посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.