Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Держсекретар США пояснив, що насправді сталося під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Держсекретар США пояснив, що насправді сталося під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Рубіо прокоментував домовленості Трампа і Путіна щодо України
фото: AP

Марко Рубіо заявив, що в Анкориджі сторони лише обговорили пропозиції щодо завершення війни, але жодних домовленостей не досягли

Жодних домовленостей щодо України під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі не було. Про це журналістам заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє «Главком».

За словами Рубіо, під час саміту на Алясці сторони обговорювали лише можливі пропозиції щодо завершення війни, однак жодних угод не укладали. «На Алясці була зроблена лише пропозиція, а угоди там ніколи не було», – сказав держсекретар США.

Він також наголосив, що Сполучені Штати зберігають готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України.

Водночас у Кремлі днями заявили, що не очікують реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей.

Як повідомляв «Главком» Сполучені Штати підтримують Україну та її народ у захисті свободи і суверенітету, зокрема на тлі ударів РФ по найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, включно з атаками на Києво-Печерську лавру.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що після саміту G7 адміністрація Дональда Трампа нібито почала дотримуватися позицій найбільш жорстко налаштованих щодо Росії європейських країн.

Водночас, за даними Financial Times, у Кремлі зростає розчарування політикою Трампа та його адміністрації, зокрема після підтримки посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.

Теги: путін Дональд Трамп Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буйвіл-альбінос на прізвисько Дональд Трамп
У Бангладеші буйвіл Дональд Трамп врятувався від жертвопринесення (фото)
28 травня, 15:55
Окремі вулиці на час проїзду російського президента перекривали бронеавтомобілями
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
28 травня, 19:50
Путін заявив, що без експертизи неможливо встановити походження безпілотника
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
29 травня, 19:24
Російські війська почали втрачати раніше захоплені рубежі
Окупанти почали відступати на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Військовий пояснив новий план РФ
27 травня, 10:34
Семен Скрепецький зі своєю картиною
У Польщі застрелено російського художника, який малював карикатури на Путіна та Лукашенка (фото)
16 червня, 09:49
Марат Камболов
Путін усунув президента Південної Осетії: кому дістався контроль над регіоном
Вчора, 08:54
Зеленський привітав президента Трампа з днем народження
Президент після розмови з Трампом заінтригував заявою
14 червня, 18:49
Трамп не радився з союзниками перед нападом на Іран
NYT: Політика Трампа в Ірані відштовхнула майже всіх союзників США
22 червня, 04:29
У Кремлі проводять паралелі між європейськими амбіціями Вірменії та України
Вірменія поїде на форум з відбудови України попри тиск Росії
Вчора, 02:29

Соціум

Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих перевалила за 150
Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих перевалила за 150
Держсекретар США пояснив, що насправді сталося під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Держсекретар США пояснив, що насправді сталося під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
США перевірили українські морські дрони в Індо-Тихоокеанському регіоні
США перевірили українські морські дрони в Індо-Тихоокеанському регіоні
Боснія назвала регіон, куди може дотягнутися Росія
Боснія назвала регіон, куди може дотягнутися Росія
Повітряні сили показали нові навчальні літаки
Повітряні сили показали нові навчальні літаки
Генштаб розкрив наслідки ударів по ГПЗ в Оренбурзі
Генштаб розкрив наслідки ударів по ГПЗ в Оренбурзі

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua