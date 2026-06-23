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Лавров вилаявся під час офіційного заходу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лавров вилаявся під час офіційного заходу (відео)
Лавров потрапив у конфуз
фото: скриншот з відео

Голова МЗС РФ вжив нецензурну лексику

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вжив нецензурну лексику під час 12-го посольського круглого столу в Дипломатичній академії МЗС, відволікшись на розмову зі своїм співрозмовником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На кадрах глава російського зовнішньополітичного відомства спілкується зі співрозмовником, який сидить праворуч від нього, у той час як ведучий шукає серед журналістів тих, хто бажає поставити запитання. Звертаючись до співрозмовника, Лавров вимовляє фразу «здогадалися, вже непогано». Потім ведучий запрошує до мікрофона журналіста з Ємену.

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«Нет, (...), к херам собачьим, все уже», – відповів глава МЗС своєму співрозмовнику, після чого він повернувся до спілкування зі ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров потрапив у конфуз під час виступу на Генасамблеї ООН. Лавров назвав «Луганську народну республіку» Лаосом, а Запорізьку область – «Запорожною».

Теги: Сергій Лавров росія журналіст Ємен

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