Лавров вилаявся під час офіційного заходу (відео)

Голова МЗС РФ вжив нецензурну лексику

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вжив нецензурну лексику під час 12-го посольського круглого столу в Дипломатичній академії МЗС, відволікшись на розмову зі своїм співрозмовником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На кадрах глава російського зовнішньополітичного відомства спілкується зі співрозмовником, який сидить праворуч від нього, у той час як ведучий шукає серед журналістів тих, хто бажає поставити запитання. Звертаючись до співрозмовника, Лавров вимовляє фразу «здогадалися, вже непогано». Потім ведучий запрошує до мікрофона журналіста з Ємену.

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«Нет, (...), к херам собачьим, все уже», – відповів глава МЗС своєму співрозмовнику, після чого він повернувся до спілкування зі ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров потрапив у конфуз під час виступу на Генасамблеї ООН. Лавров назвав «Луганську народну республіку» Лаосом, а Запорізьку область – «Запорожною».