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Лавров обговорить із Рубіо можливе завершення війни в Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Лавров обговорить із Рубіо можливе завершення війни в Україні
Лавров анонсував зустріч з Рубіо
фото: Anadolu

Глава МЗС Росії заявив, що запитає Рубіо про прогноз Трампа

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров повідомив, що 23 липня зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо у Манілі. Як передає «Главком», заяву посадовця цитує агентство «Интерфакс».

За словами Лаврова, переговори відбудуться у четвер у першій половині дня. «Зустріч із Рубіо вже узгоджена», – сказав він під час пресконференції у столиці Філіппін.

Лавров також заявив, що Москва вважає чинними пропозиції Вашингтона, які пролунали під час минулорічного саміту в Анкориджі. «Ми виходимо з того, що принаймні поки що наші американські колеги не відмовилися від своїх же пропозицій», – зазначив глава російського МЗС. Він додав, що під час зустрічі має намір запитати Рубіо про прогноз президента США Дональда Трампа щодо наближення врегулювання російсько-української війни.

Рубіо та Лавров перебувають у Манілі для участі у заходах Асоціації держав Південно-Східної Азії. 

Раніше у CNN повідомляли, що Росія просуває так звану «формулу Анкориджа» як нібито погоджений зі США набір принципів щодо завершення війни в Україні. Водночас жодної реальної угоди на саміті Дональда Трампа і Володимира Путіна не було, а саму «формулу» аналітики називали елементом російської пропаганди.

Наприкінці червня Володимир Путін визнав, що під час зустрічі з Дональдом Трампом в Анкориджі домовленостей щодо війни в Україні не укладали. За його словами, сторони лише обговорювали можливі варіанти завершення війни та компроміси, запропоновані американською стороною. Перед цим Марко Рубіо також спростував заяви Москви про нібито досягнуті угоди, наголосивши, що США та Росія лише обмінялися пропозиціями.

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Теги: Сергій Лавров Марко Рубіо перемир'я

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