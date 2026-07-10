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Лавров відповів, за якої умови Росія закінчить війну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лавров відповів, за якої умови Росія закінчить війну
У МЗС Росії озвучили нову заяву про завершення війни
фото: АР

У Москві заявили, що не відмовляються від своїх вимог і не готові припиняти бойові дії до їх виконання

Росія не має наміру погоджуватися на припинення вогню по лінії фронту та продовжить війну до досягнення цілей, які Кремль визначив ще у 2024 році. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Мозамбіку Марією Лукаш, повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, Росія й надалі прагнутиме реалізувати так звані «цілі СВО», які російський диктатор Володимир Путін озвучив під час виступу в Міністерстві закордонних справ РФ у червні 2024 року.

«Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягати цілей, які були поставлені ще в червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна в Міністерстві закордонних справ», - заявив Лавров.

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Під час того виступу Путін вимагав повного виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання Криму та цих регіонів частиною Росії, відмови України від вступу до НАТО, а також реалізації так званих «демілітаризації» та «денацифікації».

Тоді глава Кремля стверджував, що після виконання цих вимог Росія нібито «негайно» припинить вогонь і розпочне переговорний процес.

Таким чином, остання заява Лаврова свідчить, що офіційна позиція Москви щодо умов завершення війни залишається незмінною. Кремль і надалі пов'язує припинення бойових дій із виконанням висунутих Росією вимог.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині несподівано змінив риторику щодо України. Якщо раніше він переважно критикував президента Володимира Зеленського, то цього разу заявив про «велике майбутнє» України та повідомив, що між ним і українським президентом склалися добрі відносини. За даними Financial Times, така зміна позиції стала несподіванкою для європейських союзників США.

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Теги: росія війна Сергій Лавров Україна переговори

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