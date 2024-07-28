Le Parisien: главі МВС Франції надіслано лист, заражений чумою

Лист мав образливий характер і був адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену

Підозрілий лист було виявлено в сортувальному центрі на пошті

Лист із вірусом чуми був надісланий голові Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену. Про це повідомляє Le Parisien.

Підозрілий лист було виявлено в суботу 27 липня у сортувальному центрі на пошті. У ньому містився підозрілий чорний порошок. Поліція з ядерних, радіологічних, біологічних, хімічних та вибухових речовин провела експертизу. Швидкі випробування показали невелику позитивну реакцію на чуму.

Далі порошок відправили до Інституту Пастера, який має провести додаткові аналізи, щоб підтвердити чи спростувати результати. Очікується, що підсумок буде відомий наприкінці понеділка, 29 липня.

За даними видання, виявлений лист мав образливий характер і був адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену.

Нагадаємо, що під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі залізниці Франції зіткнулися із кількома актами саботажу. Вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні потяги не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях.

Згодом декілька потягів із Нідерландів до Парижа було скасовано через диверсії та саботажі на залізницях Франції.

До слова, у Франції в день відкриття Олімпіади аеропорт «Базель – Мюлуз – Фрайбург», відомий як «Євроаеропорт», було екстрено евакуйовано з міркувань безпеки.