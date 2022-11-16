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Лідери G7 і ЄС зустрілися на Балі щодо інциденту в Польщі

Альона Боженко
glavcom.ua
Лідери G7 і ЄС зустрілися на Балі щодо інциденту в Польщі
Байден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами щодо Польщі
фото: Reuters

У зустрічі взяли участь лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії

Після вибухів і загибелі людей у Польщі внаслідок падіння російської ракети президент Джо Байден зібрав екстрену зустріч зі світовими лідерами. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що світові лідери G7 таЄвросоюзу провели екстрену зустріч в середу після того, як дві людини в Польщі загинули в результаті вибухів, які сталися через падіння російських ракет.

Зустріч була скликана президентом США Джо Байденом після того, як дві людини загинули в результаті вибуху в Пшеводові на сході Польщі біля кордону з Україною.

У зустрічі взяли участь лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.

Міноборони Росії відмовилося брати на себе відповідальність за обстріл польської території, внаслідок якого загинуло двоє мирних жителів. 

Теги: росія міністр обстріл президент

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