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США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та НАТО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та НАТО
Обвинувачені досліджували різні захищені комп'ютерні системи, у тому числі пов'язані з 26 країнами-членами НАТО, у пошуках потенційних уразливостей
фото з відкритих джерел

Вони могли здійснити кібератаки на Україну та НАТО перед початком повномасштабного вторгнення

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти шести громадян Росії у здійсненні кібератак на Україну та країни-члени НАТО перед початком повномасштабного вторгнення. Серед обвинувачених п'ятеро офіцерів Головного розвідувального управління РФ та один цивільний. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту Сполучених Штатів.

За даними американських правоохоронців, 13 січня 2022 року група хакерів атакувала низку українських міністерств, зокрема МВС, Міненерго, Міносвіти, Мінфін та Рахункову палату. В результаті атаки були викрадені конфіденційні дані українців, включаючи медичні карти. На сайтах відомств з'явилися погрозливі повідомлення.

Крім того, у серпні 2022 року обвинувачені здійснили кібератаку на транспортну інфраструктуру однієї з країн Центральної Європи, яка підтримувала Україну.

З серпня 2021 року хакери досліджували захищені комп'ютерні системи, пов'язані з 26 країнами НАТО, у пошуку вразливостей.

Під час кібератаки зловмисникам вдалося викрасти конфіденційні дані українців, зокрема медичні карти.

Нагадаємо, Кіберфахівці розвідки атакували низку телеканалів Росії.

Теги: США

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