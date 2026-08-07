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Трамп пояснив, чи отримає Україна додаткові системи Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп пояснив, чи отримає Україна додаткові системи Patriot
Трамп згадав Байдена у відповідь на прохання України про ракети
скриншот з відео

Президент США не дав прямої відповіді щодо нових поставок та заявив про необхідність відновлювати американські запаси боєприпасів

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання президента Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію американського лідера.

Журналісти запитали Трампа, чи готовий він надати Україні далекобійні ракети або додаткові батареї Patriot.

«Ну, ми теж хочемо ракети. Знаєте, коли Байден дав йому так багато - Байден віддав боєприпасів на $300 млрд. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їх частину. Тепер ми відновлюємо запаси і використовуємо боєприпаси, які дуже потужні, дуже хороші, але ми б їх не використовували - довелось би застосовувати щось інше», - відповів Трамп.

Трамп стверджує, що на момент завершення його першого президентського терміну американські склади були заповнені, однак за президентства Байдена значну частину боєприпасів передали. За словами нинішнього президента США, тепер Вашингтон займається відновленням власних запасів.

Під час тієї ж пресконференції Трампа також запитали про зростання кількості російських атак на цивільне населення України. Президент США відповів ухильно. Він зазначив, що Сполучені Штати безпосередньо не залучені до конфлікту, оскільки їх від нього відділяє океан. За словами Трампа, йому боляче спостерігати за втратами з обох сторін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США продовжують переговори щодо можливого виробництва перехоплювачів для Patriot за участю України. Серед варіантів, які обговорюються, – виготовлення окремих компонентів в Україні з подальшим складанням ракет на підприємствах у Європі.

У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 98 дронів, однак про збиття балістичних ракет не повідомлялося.

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Теги: Дональд Трамп США Patriot Україна Володимир Зеленський

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