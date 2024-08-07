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Трамп анонсував інтерв'ю з Ілоном Маском

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп анонсував інтерв'ю з Ілоном Маском
Політик повідомив, що зустрінеться з мільярдером 12 серпня
фото з відкритих джерел

Колишній президент  США хоче дати інтерв'ю Ілону Маску

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про намір дати велике інтерв'ю засновнику компанії SpaceX Ілону Маску. Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social, що зустрінеться з Маском 12 серпня. Про це пише The Hill.

 

 

«У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю Ілону Маску. Деталі згодом», – написав Трамп.

Останніми тижнями Трамп активно дає інтерв'ю консервативним ЗМІ, зокрема Fox News, і зустрічається з відомими блогерами. Зокрема, він уже спілкувався з популярним американським блогером Адіном Россом.

Політична ситуація навколо Трампа залишається напруженою, зокрема, через дебати з Камалою Гарріс, яка також претендує на пост президента США. Трамп нещодавно висловився на адресу Гарріс, заявивши, що її «низький IQ» і відсутність «розумових здібностей» ставлять під сумнів її здатність до участі в дебатах.

Колишній президент також наполягає на проведенні другого туру дебатів на телеканалі Fox News, замість «дуже упередженого» ABC News. Трамп пропонує провести ці дебати 4 вересня, тоді як Камала Гарріс підтвердила свою участь у запланованих дебатах 10 вересня.

Політична драма продовжує розвиватися, і очікується, що нові деталі з'являться найближчими днями.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

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Теги: Дональд Трамп SpaceX президент дебати Камала Гарріс

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