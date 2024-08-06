ЗМІ розкрили улюблений спосіб Гарріс насолоджуватися вином

Зазначається, що деякі сомельє можуть не сприймати додавання шматочків льоду у вино

Камала Гарріс любить пити вино з льодом

Віцепрезидентка США і потенційна кандидатка на пост нового президента від Демократичної партії Камала Гарріс була помічена в ресторанах Вашингтона, споживаючи вино з додаванням льоду. Про це повідомляє видання Tasting Table.

Хоча традиційно деякі сомельє не схвалюють додавання льоду у вино, інші стверджують, що це питання особистих уподобань.

«Незалежно від того, чи опинитеся ви зі склянкою білого вина, яке не таке охолоджене, як вам хотілося б, або якщо ви просто хочете відкласти дію алкоголю до кінця дня, додайте лід у вашу склянку - це справа особистих уподобань», - зазначає видання.

«Якщо ви відчуваєте потребу, як і Гарріс, можете непомітно додати кубики льоду до свого напою», – резюмує ЗМІ.

В Європі лід часто додають у вино для приготування коктейлів. Експерти радять починати з одного кубика льоду для хрусткого білого або фруктового червоного вина, уникати додавання льоду в насичені дубові вина. Лід може бути корисним під час соціальних заходів, коли немає можливості охолодити пляшку вина перед вживанням. Це також може допомогти зменшити вплив алкоголю, що може бути корисним під час ділових зустрічей чи родинних обідів.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США.

Саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії: «Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це».

Як раніше повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.