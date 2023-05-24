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Американський дипломат: Україна вже готова приєднатися до НАТО, їй не треба ПДЧ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Американський дипломат: Україна вже готова приєднатися до НАТО, їй не треба ПДЧ
За словами Вільяма Тейлора, приєднання України до НАТО може відбутися лише після перемоги у війні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вільям Тейлор: «Вільнюський саміт може стати гарною можливістю послати сильний меседж Україні і Росії»

Після перемоги упродовж двох років Україна має стати членом НАТО. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. 

«Вільнюський саміт може стати гарною можливістю послати сильний меседж Україні і Росії, що цього разу обіцянка членства в НАТО є реальною. У 2008 році, я був тут у Києві на посаді глави дипломатичної місії і ми всі добре пам’ятаємо саміт НАТО в Бухаресті, на якому була сформульована дуже туманна і розмита обіцянка, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Цього не достатньо, тепер потрібна конкретна обіцянка, коли і як Україна може приєднатися до Альянсу», – розповів експосол. 

За словами Вільяма Тейлора, приєднання України до НАТО може відбутися лише після перемоги у війні.

«Просто потрібен час, щоб пройти всі процедури, оцінювання, ратифікації парламентами союзників НАТО, але вам не треба Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Україна вже готова приєднатися до Альянсу, на що можливо піде один рік. Але це може статися тільки після перемоги», – пояснив дипломат.

На Вільнюському саміті буде розглядати багато різних формулювань. Дехто хоче повторити заяву від 2008 року про відкриті двері до НАТО, але цього разу має бути щось конкретніше.

Також Тейлор не вважає помилкою ненадання Україні ПДЧ у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті, адже тоді це був гарний сигнал Україні.

«У підсумковій декларації саміту відзначалось, що ваша країна стане членом НАТО у майбутньому. Я пам’ятаю 2008 рік, і тодішня підтримка членства в НАТО не перевищувала 25%, а сьогодні 82% опитаних українців підтримують вступ України до Альянсу. Тому зараз якраз час для цього», – заявив Вільям Тейлор.

Нагадаємо, що країни-члени Північноатлантичного альянсу розглядають можливість підписання угоди про гарантії безпеки для України за прикладом ізраїльської моделі вже в липні цього року, за підсумками саміту НАТО в Вільнюсі.

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Теги: НАТО саміт Україна Вільям Тейлор

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