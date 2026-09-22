Литва зробила крок до розміщення ядерної зброї

За поправку проголосували 99 депутатів, однак для її ухвалення потрібні ще два голосування

Сейм Литви підтримав пропозицію вилучити з конституції статтю, яка забороняє розміщувати на території країни ядерну зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.

«За» проголосували 99 депутатів Сейму, проти – 13, п’ятеро політиків утрималися.

За словами голови Сейму Юоза Олека, перше голосування щодо ухвалення поправок до конституції заплановано на 6 жовтня, а остаточне ухвалення – на 12 січня наступного року.

Видання пояснило, що щоб ухвалити поправку до конституції, депутати ще повинні двічі проголосувати з тримісячною перервою. Тоді для ухвалення проєкту знадобиться підтримка щонайменше 94 депутатів зі 141.

Лідер партії «Неманська зорі» Ремігіюс Жемайтітіс стверджує, що згадана поправка до конституції є непотрібною. За його словами, Росія та Білорусь використають її у своїх пропагандистських цілях, а в разі потреби ядерні держави й так зможуть застосувати її для захисту Литви.

Нагадаємо, Литва розпочала процедуру зміни конституції, яка забороняє розміщення на її території зброї масового знищення та військових баз іноземних держав.

До слова, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв пригрозив Литві знищенням у разі військового конфлікту та заявив, що НАТО нібито не захистить країну.

Згодом литовські політики відреагували на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який пообіцяв взяти територію Литви під приціл російської ядерної зброї у разі розміщення там ядерного озброєння союзників.