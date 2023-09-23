Лукашенко переманює «вагнерівців» у свою ПВК: що обіцяє

Білоруський режим набирає з росіян бойовиків для придушення протестів

У Білорусі режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вербує терористів з «Вагнера» до своєї ПВК. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Цінним кадрам» зі складу «Вагнера», які перейшли інструкторами до лукашенківського ПВК «ГардСервіс» пообіцяли видавати квартири без черги. Водночас білоруські військові в кращому випадку отримують квартири під пенсію.

«Відтак білоруський режим набирає з росіян псів для придушення протестів й чітко розставляє свої пріоритети в обороноздатності своєї країни. Проте такі рішення посилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків», - йдеться у повідомленні Центру нацспротиву.

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Нагадаємо, за інформацією місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як 1000 вагнерівців. Наразі з них 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС та міноборони Білорусі.

На території Білорусі демонтували всі намети у таборі найманців із ПВК «Вагнера».

Раніше стало відомо про створення у Білорусі нової приватної військової компанії, в яку збираються вербувати колишніх найманців ПВК «Вагнер». Нею займатиметься безпосередньо міністерство оборони РФ. Відомо, що відповідальним за створення нової приватної військової компанії, за попередніми даними, призначено воєнного злочинця Сергія Суровікіна.