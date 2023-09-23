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Лукашенко переманює «вагнерівців» у свою ПВК: що обіцяє

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лукашенко переманює «вагнерівців» у свою ПВК: що обіцяє
Лукашенко обіцяє золоті гори «цінним кадрам» із ПВК «Вагнер»
фото ілюстративне

Білоруський режим набирає з росіян бойовиків для придушення протестів

У Білорусі режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вербує терористів з «Вагнера» до своєї ПВК. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Цінним кадрам» зі складу «Вагнера», які перейшли інструкторами до лукашенківського ПВК «ГардСервіс» пообіцяли видавати квартири без черги. Водночас білоруські військові в кращому випадку отримують квартири під пенсію.

«Відтак білоруський режим набирає з росіян псів для придушення протестів й чітко розставляє свої пріоритети в обороноздатності своєї країни. Проте такі рішення посилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків», - йдеться у повідомленні Центру нацспротиву. 

Нагадаємо, за інформацією місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як 1000 вагнерівців. Наразі з них 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС та міноборони Білорусі.

На території Білорусі демонтували всі намети у таборі найманців із ПВК «Вагнера».

Раніше стало відомо про створення у Білорусі нової приватної військової компанії, в яку збираються вербувати колишніх найманців ПВК «Вагнер». Нею займатиметься безпосередньо міністерство оборони РФ. Відомо, що відповідальним за створення нової приватної військової компанії, за попередніми даними, призначено воєнного злочинця Сергія Суровікіна.

 

Теги: ПВК «Вагнер» Олександр Лукашенко Білорусь

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