Макрон розкрив деталі зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

Французький президент розповіві, що підписанню невигідної для України угоди, після зустрічі Трампа та Путіна, завадило втручання європейських лідерів

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін під час зустрічі на військовій базі в Анкориджі в серпні 2025 року планували масштабний розподіл територій України, про що повідомляє «Главком» із посиланням на заяву французького лідера Емануеля Макрона в ефірі France 2.

За словами Макрона, на той момент сторони майже підготували фатальний документ, який передбачав передачу Кремлю навіть тих українських земель, які російські війська на той момент не контролювали. Причиною такого кроку було переконання Трампа, що Україна програє, сформоване ще після складних січнево-лютневих переговорів 2025 року із президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, через що американський лідер прагнув укласти «швидкий мир».

Підписанню угоди завадило рішуче втручання європейських лідерів, чия спеціальна делегація в середині серпня 2025 року терміново вилетіла до США з ультиматумом, назвавши такий поділ неможливим. Європейські дипломати довели Білому дому реальний стан справ на фронті та продемонстрували, що Україна продовжує успішно боротися всупереч скептичним прогнозам про те, що вона нібито не перенесе зиму. Ця стійкість Збройних Сил України та суспільства змусила Дональда Трампа докорінно змінити свою геополітичну позицію: замість планів про капітуляцію Києва у нього з'явилася глибока повага до українців, яких він тепер бачить як мужніх та інноваційних людей, а попередні звіти про неминучу поразку України визнав помилковими.

Окремо Емануель Макрон наголосив на принциповій важливості присутності європейських країн за столом майбутніх переговорів між Україною та Росією. Він підкреслив, що інтереси безпеки Європейського Союзу безпосередньо пов'язані з долею України, зокрема через масштабну фінансову допомогу, надані позики, підтримку та процеси майбутнього розширення ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз повинен брати участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, однак не в ролі нейтрального посередника. Таку позицію озвучив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи можливі дипломатичні кроки для досягнення миру.

Також президент Франції також заявляв, що президент США Дональд Трамп погодився з оцінкою, що Росія не демонструвала серйозного бажання вести змістовні переговори щодо завершення війни. За словами Макрона, лідери країн G7 дійшли висновку, що попередні дипломатичні спроби не дали відчутного результату.

Схожої позиції дотримуються й інші європейські лідери. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа раніше наголошував, що Кремль реагує лише на силу, тому країнам Європейського Союзу необхідно виробити спільний підхід до подальших відносин із Росією.