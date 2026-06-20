Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон розкрив деталі зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Макрон розкрив деталі зустрічі Трампа та Путіна на Алясці
Макрон розповів, що стійкість ЗСУ та українського суспільства змусила Дональда Трампа змінити думку про Україну
фото: AP

Французький президент розповіві, що підписанню невигідної для України угоди, після зустрічі Трампа та Путіна, завадило втручання європейських лідерів

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін під час зустрічі на військовій базі в Анкориджі в серпні 2025 року планували масштабний розподіл територій України, про що повідомляє «Главком» із посиланням на заяву французького лідера Емануеля Макрона в ефірі France 2.

За словами Макрона, на той момент сторони майже підготували фатальний документ, який передбачав передачу Кремлю навіть тих українських земель, які російські війська на той момент не контролювали. Причиною такого кроку було переконання Трампа, що Україна програє, сформоване ще після складних січнево-лютневих переговорів 2025 року із президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, через що американський лідер прагнув укласти «швидкий мир».

Підписанню угоди завадило рішуче втручання європейських лідерів, чия спеціальна делегація в середині серпня 2025 року терміново вилетіла до США з ультиматумом, назвавши такий поділ неможливим. Європейські дипломати довели Білому дому реальний стан справ на фронті та продемонстрували, що Україна продовжує успішно боротися всупереч скептичним прогнозам про те, що вона нібито не перенесе зиму. Ця стійкість Збройних Сил України та суспільства змусила Дональда Трампа докорінно змінити свою геополітичну позицію: замість планів про капітуляцію Києва у нього з'явилася глибока повага до українців, яких він тепер бачить як мужніх та інноваційних людей, а попередні звіти про неминучу поразку України визнав помилковими.

Окремо Емануель Макрон наголосив на принциповій важливості присутності європейських країн за столом майбутніх переговорів між Україною та Росією. Він підкреслив, що інтереси безпеки Європейського Союзу безпосередньо пов'язані з долею України, зокрема через масштабну фінансову допомогу, надані позики, підтримку та процеси майбутнього розширення ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз повинен брати участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, однак не в ролі нейтрального посередника. Таку позицію озвучив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи можливі дипломатичні кроки для досягнення миру. 

Також президент Франції також заявляв, що президент США Дональд Трамп погодився з оцінкою, що Росія не демонструвала серйозного бажання вести змістовні переговори щодо завершення війни. За словами Макрона, лідери країн G7 дійшли висновку, що попередні дипломатичні спроби не дали відчутного результату.

Схожої позиції дотримуються й інші європейські лідери. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа раніше наголошував, що Кремль реагує лише на силу, тому країнам Європейського Союзу необхідно виробити спільний підхід до подальших відносин із Росією.

Теги: путін Дональд Трамп Еммануель Макрон Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тиждень поганих новин для Кремля
Тиждень поганих новин для Кремля
7 червня, 21:22
Венс став на захист президента Трампа
Венс прокоментував операції Трампа з акціями та заперечив його особисту участь
20 травня, 04:59
Трамп: Під моїм керівництвом ми встановлюємо «правила дорожнього руху», які є золотим стандартом для Штатів
Трамп виступив за збереження федерального контролю над ринками прогнозів
27 травня, 01:34
Марк Бернс прибув з візитом до України
Духовний радник Трампа прибув до Одеси
29 травня, 14:32
Влада очікує за підсумками року близько 300 млрд рублів
Путін вичавив 220 млрд рублів із бізнесу на продовження війни
2 червня, 04:00
Війна почала бити по бюджету РФ. Путін отримав тривожний сигнал
Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці
1 червня, 19:15
Трамп наголосив, що морська блокада залишатиметься чинною до остаточного завершення угоди
Трамп скасував удари по Ірану
11 червня, 21:24
Завершити будівництво бульвару та здати його в експлуатацію планують до 1 жовтня 2026 року
Рамзан Кадиров зводить у Грозному бульвар на честь свого батька в районі імені Путіна
12 червня, 16:08
Світова першість з футболу пройде без присутності Путіна
Стало відомо, чи відвідає диктатор Путін Чемпіонат світу з футболу
5 червня, 11:00

Політика

CNN: Венс став обличчям мирної угоди з Іраном. Чим це може обернутися для нього?
CNN: Венс став обличчям мирної угоди з Іраном. Чим це може обернутися для нього?
Макрон розкрив деталі зустрічі Трампа та Путіна на Алясці
Макрон розкрив деталі зустрічі Трампа та Путіна на Алясці
Трамп знову припустив можливість військової операції на Кубі
Трамп знову припустив можливість військової операції на Кубі
Верховний лідер Ірану заявив, що йому не подобається угода зі США
Верховний лідер Ірану заявив, що йому не подобається угода зі США
Politico: Німеччина планує масову закупівлю українських та ізраїльських ракет
Politico: Німеччина планує масову закупівлю українських та ізраїльських ракет
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
18 червня, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua