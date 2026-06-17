Макрон розкрив деталі розмов про Росію на саміті G7

Дональд Трамп погодився з висновком західних лідерів щодо справжніх намірів Кремля

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час саміту «Групи семи» лідери держав дійшли спільного висновку щодо позиції Росії в питанні мирних переговорів. За його словами, президент США Дональд Трамп також погодився з тим, що Кремль не демонстрував серйозного бажання вести діалог про припинення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Єлисейського палацу в соцмережі X.

Дипломатичні зусилля щодо завершення війни

Макрон нагадав, що саме Сполучені Штати кілька місяців тому взяли на себе дипломатичну ініціативу та спробували налагодити прямий діалог із Москвою. «Минуло вже кілька місяців, відколи американці взяли на себе ініціативу, і я хотів би висловити їм свою похвалу. Вони заявили, що будуть вести переговори з Росією, бо можуть це зробити», – зазначив французький президент.

За словами Макрона, аналогічні спроби здійснювали й європейські держави. Однак жодна з дипломатичних ініціатив не дала результату.

Президент Франції наголосив, що готовність до переговорів також неодноразово демонструвала українська сторона.

«Що сталося? Нічого. А потім Зеленський також сказав: «Я теж готовий. Я готовий провести повні переговори з Росією, щоб домовитися з нею». Що відповів Путін? «Ні. Я не прийду. Або ви спочатку маєте капітулювати"», – заявив Макрон.

На його думку, саме така поведінка Кремля дозволила учасникам саміту сформувати спільне бачення ситуації.

«Трамп погодився з лідерами G7, що з боку Росії не було серйозного бажання проводити мирні переговори чи переговори взагалі», – наголосив президент Франції.

Позиція G7 щодо підтримки України

Макрон також розповів, що під час обговорення ситуації в Україні учасники саміту аналізували поточний стан справ на фронті. За його словами, усі лідери погодилися з тим, що Україна продовжує чинити значно ефективніший опір, ніж очікували багато спостерігачів на початку повномасштабної війни.

«Ми всі погодилися, що Україна чинила опір набагато краще, ніж дехто побоювався, і що Росія опинилася у скрутному становищі. І ми всі погодилися, що посилимо нашу підтримку України», – підкреслив Макрон.

Нагадаємо, раніше Трамп відмовився прямо відповідати на запитання журналістів про те, чи вважає Володимира Путіна головним винуватцем повномасштабної війни проти України. Президент США пояснив це бажанням зберегти можливість для дипломатичного врегулювання конфлікту.