Маск хоче отримати посаду в Білому домі в разі перемоги Трампа

Ілон Маск пропонує свою допомогу у стримуванні державних витрат

Американський мільярдер Ілон Маск запропонував взяти участь в роботі адміністрації Дональда Трампа, якщо той виграє президентські вибори у листопаді 2024 року. Про це Маск заявив під час інтервʼю на платформі Х, пише CNN.

Мільярдер каже, що може допомогти «стримувати державні витрати».

«Я думаю, що було б чудово мати комісію з ефективності влади, яка б розглядала ці питання і гарантувала, що гроші платників податків, зароблені платниками податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такій комісії», – сказав американський бізнесмен.

Трамп у відповідь заявив, що йому було б приємно, якби Маск був залучений, зазначивши, що той є «чудовим економістом», посилаючись на заходи щодо скорочення витрат, які він вжив у своїх компаніях.

До слова, у травні The Wall Street Journal повідомила, що Маск і Трамп обговорювали потенційну роль мільярдера в адміністрації Трампа, якщо він буде переобраний, хоча Маск тоді спростував цю інформацію.

Нагадаємо, під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа із американським мільярдером Ілоном Маском на платформу Х почалася масована кібератака. У ніч на 13 серпня (за київським часом) на платформі Х відбулося інтервʼю Трампа та Маска. Проте ще на початку користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через його майбутнє інтервʼю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.