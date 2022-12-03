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Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена
Ілон Маск опублікував розслідування про цензуру Twitter
фото з відкритих джерел

Маск та журналіст Таїббі розповів про роль Twitter у скандалі з ноутбуком сина Байдена

Американський мільярдер, власник Twitter Ілон Маск розкрив частину документів щодо соцмережі у зв'язку зі скандалом про ноутбук, який, ймовірно, належав Хантеру Байдену. Маск виклав посилання на твіти журналіста Метта Таіббі, який розмістив по вказівці Маска внутрішні файли компанії.

Маск уточнив, що деякі факти потрібно ще перевірити.

Таїббі розповів про роль соціальної мережі Twitter у скандалі з ноутбуком сина Байдена та розмістив посилання на внутрішні документи компанії-власника соцмережі.

«Те, що ви збираєтеся прочитати, є першою частиною серії, заснованою на тисячах внутрішніх документів, отриманих джерелами в Twitter», – написав журналіст.

У першому пості викриття міститься інформація про те, що створена Twitter функція контролю над висловлюваннями в публікаціях, що спочатку призначалася для боротьби зі спамом і фінансовими шахраями, часто використовувалася в політичних цілях. У 2020 році видалення твітів на політичні замовлення перетекло в розряд звичайних явищ.

Він зазначив, що під час виборів обидві сторони мали доступ до цих інструментів. Наприклад, у 2020 році запити як від Білого дому Трампа, так і від кампанії Байдена були отримані та виконані.

Журналіст стверджує, що компанія Twitter начебто отримувала розпорядження про перевірку та видалення контенту і навіть окремих користувачів.

За словами Таіббі, найбільш масові інструменти такої цензури застосовувалися в історії з сином президента США Хантером Байденом. У жовтні 2020 року газета New York Post опублікувала розкриття Байдена-молодшого, використовуючи інформацію, знайдену в секретних листах на його ноутбуці. Тоді Twitter видалив усі посилання, опубліковані газетою, і встановив на твіти попередження про те, що поширені публікації можуть бути небезпечними.

Перевірити справжність інформації, отриманої Таіббі, поки неможливо.

Як відомо, Хантер Байден в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Син Джо Байдена розповів, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газодобувної компанії Burisma.

Під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

Раніше, засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. 

Напередодні ЗМІ повідомили, що Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди буде скорочено більше, ніж інші. Перший раунд скорочень може стосуватися 25% персоналу компанії.

Співзасновник Twitter Джек Дорсі передав у понеділок всю свою частку в 18 млн акцій вартістю майже $978 млн у нову приватну компанію. Про це свідчать дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter... з особистим рукомийником.

Маск пояснив, що придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

Теги: Джозеф Байден Ілон Маск президент журналіст документи

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