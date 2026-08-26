Росія модернізувала «Іскандери»: що з'ясували українські фахівці

Нові модифікації «Іскандерів» отримали складнішу електронну начинку

У нових російських ракетах «Іскандер» іноземних компонентів стало більше. Про це радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

Дизайн «Іскандера» загалом зберігається, тому росіяни продовжують використовувати ті самі типи іноземних компонентів.

Українські фахівці дослідили компоненти з нових російських ракет «Іскандер» фото: glavcom.ua

Росія продовжує використовувати іноземну електроніку для модернізації «Іскандерів фото: glavcom.ua

Водночас у новіших модифікаціях, зокрема «Іскандер-КМ», електронна начинка стала складнішою. «Технологічніша електроніка цих ракет навіть стала краща за ці роки», – зазначив Власюк.

«Іскандер-М» та «Іскандер-К» – російські ракети, які РФ активно застосовує для ударів по Україні.



«Іскандер-М» – російська балістична ракета, здатна маневрувати під час польоту, що ускладнює її перехоплення. Її стартова вага становить близько 3,8 т, а бойова частина важить близько 480 кг. Заявлена дальність становить до 500 км, а з полегшеною бойовою частиною може сягати 700 км.



«Іскандер-К» – крилата ракета зі стартовою вагою близько 2,3 т та бойовою частиною вагою близько 450 кг. Вона може летіти на наднизькій висоті та також маневрувати за заданою траєкторією. Заявлена дальність «Іскандера-К» становить до 500 км, водночас Росія має модифікацію крилатої ракети з дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, наприкінці липня Владислав Власюк повідомляв, що українські фахівці повністю ідентифікували компонентну базу новітньої модифікації російського «Іскандера».

Тоді у ракеті виявили 140 компонентів іноземного виробництва. Серед країн їхнього походження – США, Швейцарія, Німеччина, Японія, Тайвань та Китай. Щонайменше 20 деталей були виготовлені вже у 2023 році.