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У Трампа проблеми з пам'яттю – The Hill

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Трампа проблеми з пам'яттю – The Hill
Трамп часто плутає імена
фото:thehill.com

Головним конкурентом колишнього президента стала Каміла Гарріс

Дональд Трамп, 78–річний колишній президент США, заявив про свої плани балотуватися на пост президента у 2024 році. І став  найстарішим кандидатом в історії країни.  Про це пише видання  The Hill .

«Трамп вже не є тією людиною, якою був раніше. Зараз колишній президент регулярно плутає імена, коли говорить навмання, і насилу закінчує речення», – звернув увагу ветеран Демократичної партії Макс Бернс.

Він нагадує, що Трамп неодноразово заявляв, що всі кандидати в президенти повинні проходити когнітивний тест (перевірку розумових здібностей) незалежно від віку. 

«Його проблеми з пам'яттю добре задокументовані; колишній президент, здається, не міг пригадати, що він робив або з ким розмовляв протягом більшої частини дня 6 січня 2021 року. Він також регулярно забуває, хто є чинним президентом, часто плутаючи Джо Байдена та Барака Обаму під час негласних зауважень. Це здається досить важливим», – зазначає видання.

«Проблемою для Трампа стала і кандидатура Камали Гарріс, яка майже на 20 років молодша від нього. Вона енергійніша, активо їздить країною у своїй передвиборчій боротьбі. Трамп до такого на звик» ,– додає видання. 

Згідно з опитуванням, опублікованим в The Hill, 60% американців вважають, що Трамп є занадто старим для зайняття посади президента. Понад половина виборців, які стежили за дебатами між Трампом і Байденом, вважають, що колишньому президенту слід сконцентруватися на своєму психічному здоров'ї й відмовитися від участі в виборчій кампанії.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

Читайте також: Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США
Теги: вибори Дональд Трамп президент Камала Гарріс

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