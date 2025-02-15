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В Україні зафіксовано понад 6 тис. випадків використання хімічної зброї росіянами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні зафіксовано понад 6 тис. випадків використання хімічної зброї росіянами
МЗС відреагувало на звіт експертів про використання РФ хімічної зброї
фото: Армія inform

У Донецькій області російські війська застосували боєприпаси, наповнені хімічною речовиною CS

Міжнародні експерти провели детальне дослідження зразків, взятих на полі бою в Україні, і зробили висновок, що російські військові дійсно використали отруйну речовину, що порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї. Міністерство закордонних справ України повідомило, що загалом було задокументовано понад 6 тис. таких випадків.

МЗС оприлюднило заяву, в якій йдеться, що вони ознайомились зі звітом Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Згідно з документом, експерти досліджували зразки ґрунту та трави, взяті після вибуху чотирьох гранат Рг-Во в Донецькій області. Аналіз підтвердив, що російські війська застосували боєприпаси, наповнені хімічною речовиною CS, яка зазвичай використовується під час масових заворушень.

МЗС України зазначило, що насправді випадків використання хімічних речовин значно більше, ніж було зафіксовано в звіті ОЗХЗ. Українські дипломати заявили, що за період з лютого 2023 до лютого 2024 року було задокументовано 6 129 випадків застосування хімічних гранат. Виявлено кілька отруйних речовин, серед яких:

  • 2-хлоробензальмалононітрил (CS);
  • хлорацетофенон (CN);
  • хлорпікрин та меркаптан (малодорант).

МЗС підсумувало, що звіт ОЗХЗ лише підтверджує систематичні злочини, скоєні російськими військами проти українців.

Раніше Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) окупантів у Саратовській області РФ. За даними Генштабу, уражений НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію.

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Теги: Генштаб хімічна зброя МЗС військові війна

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В Україні зафіксовано понад 6 тис. випадків використання хімічної зброї росіянами
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