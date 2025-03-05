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Полковник ЗСУ: жодна армія країн НАТО не є готовою до сучасної війни

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Полковник ЗСУ: жодна армія країн НАТО не є готовою до сучасної війни
Створення дронів є набагато дешевшим за звичайне озброєння, переконує полковник Вадим Сухаревський
фото з відкритих джерел

Альянс має більше уваги приділяти використанню безпілотників  

Армії держав НАТО не готові до сучасної війни, де дедалі частіше застосовують безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, полковника Вадима Сухаревського агентству Reuters.

«З того, що я бачу та чую, жодна армія НАТО не готова протистояти каскаду безпілотників», – заявив Сухаревський.

Він зауважив, що Альянс має визнати економічну перевагу дронів, адже створення безпілотників найчастіше є дешевшим за звичайне озброєння.

«Це елементарна математика. Скільки коштує ракета, яка збиває «шахед»? І скільки коштує розгорнути корабель, літак та систему ППО, щоб по ньому стріляти?» – пояснив на простих прикладах полковник Сухаревський.

За його оцінками, наразі на лінії фронту працюють тисячі наземних безпілотних транспортних засобів. Завдяки цьому менше солдатів мають відправлятися у небезпечні райони для логістики чи ведення боїв.

Раніше «Главком» повідомляв, що український виробник комплектуючих для FPV «603700» постачатиме польотні контролери на американський ринок.

Також стало відомо, що цьогоріч Міністерство оборони України планує закупити FPV-дронів на понад 40 млрд грн.

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Теги: безпілотник ЗСУ полковник Вадим Сухаревський НАТО армія

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