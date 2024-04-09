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Окупанти відновили наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти відновили наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб
Нашими воїнами відбито 25 атак окупантів на Бахмутському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень

Триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Потихонове Харківської області та міста Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка, Янжулівка Чернігівської області; Іскрисківщина, Фотовиж, Бачівськ Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито дві атаки противника в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Андріївка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка Харківської області та Новоселівське Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито шість атак в районі населеного пункту Уманське Донецької області, де ворог, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено одну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Іванівка, Кринки, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та трьох засобах протиповітряної оборони окупантів.

Нагадаємо, в українських системах протиповітряної оборони почали закінчуватися ракети для відбиття російських атак через відсутність допомоги Україні від США. Деякі російські винищувачі можуть літати набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності, а не 25-мильними планерними бомбами.

Як повідомлялося, військові блогери відзначили відмінність реальності на полі бою від розповсюджуваної в російському інформаційному просторі.

До слова, найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою. Українські захисники продовжують стримувати навали росіян.

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Теги: окупанти ЗСУ Генштаб війна військові

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