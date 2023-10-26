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Новий спікер Конгресу США повідомив, чи допомагатиме Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новий спікер Конгресу США повідомив, чи допомагатиме Україні
25 жовтня Палата представників США обрала республіканця Майка Джонсона новим спікером нижньої палати американського Конгресу
фото з відкритих джерел

Джонсон відомий, як один зі скептиків щодо надання Україні допомоги

Новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не проти погоджувати надання Україні допомоги, проте буде робити це «за певних умов». Про це повідомляє NBC News.

«У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. І ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно», – зазначив він.

За даними видання Bloomberg, раніше Джонсон вже заявив, що він «відкритий до переговорів на прохання Джо Байдена про виділення додаткових коштів для надання допомоги Україні у її контрнаступі проти РФ». При цьому до моменту свого обрання на посаду Джонсон був відомий, як один зі скептиків щодо надання Україні допомоги – рейтинг схвалення законів щодо України в нього був найнижчий серед усіх кандидатів на посаду спікера.

Нагадаємо, 25 жовтня, Палата представників США обрала республіканця Майка Джонсона новим спікером нижньої палати американського Конгресу. Джонсон є соратником 45-го президента США Дональда Трампа. Він захищав Трампа під час слухань щодо імпічменту, а також підтримував позов про скасування результатів виборів 2020 року в чотирьох штатах.

Теги: рейтинг США гуманітарна допомога

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