Ціни на нафту знову зросли через погрози Трампа Ірану

Погрози Трампа пролунали після того, як Іран 20 червня заявив, що закриє Ормузьку протоку

Світові ціни на нафту зросли після заяви президента США Дональда Трампа про можливість відновлення американських ударів по Ірану та встановлення контролю над Ормузькою протокою, якщо сторони не досягнуть нової угоди. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На тлі цих заяв вартість нафти марки Brent піднялася на 1,35% – до $81,66 за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 2,4% і торгувалася на рівні $77,66 за барель.

Трамп також припустив можливість запровадження плати за прохід через Ормузьку протоку у разі провалу переговорів. Водночас чинний проєкт домовленостей між Вашингтоном і Тегераном передбачає відновлення вільного судноплавства без додаткових зборів протягом 60 днів.

Заяви американського президента пролунали після того, як Іран напередодні оголосив про намір закрити Ормузьку протоку, звинувативши США у порушенні своїх зобов’язань.

Експертка Колумбійського університету Карен Янг в ефірі CNN зазначила, що у разі успішного завершення переговорів і повернення судноплавства до довоєнних обсягів світовий ринок може отримати значне додаткове постачання нафти.

Зниження вартості нафти також може позитивно вплинути на ціни на пальне у США. За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня вартість галона бензину в країні в неділю становила $3,94. Це майже на 14% менше, ніж місяць тому, однак усе ще приблизно на долар вище за рівень, який був до початку війни.

Тим часом американські фондові індекси відреагували спадом. Ф'ючерси на Dow Jones та S&P 500 втратили по 0,4%, тоді як ф'ючерси на Nasdaq знизилися на 0,6%.

Як відомо, президент США Дональд Трамп розлютив іранців та практично зірвав делікатні переговори.

Його недипломатичні погрози в неділю відновити удари по Ірану пролунали одразу після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Трамп відправив його з дипломатичною місією, щоб «почати з чистого аркуша та трансформувати наші відносини з народом Ірану».

Тим не менш, переговори між США та Іраном у Швейцарії тривають, і делегація США очікує «працювати всю ніч», заявив у американський чиновник.

Віцепрезидент Джей Ді Венс та делегація США «постійно зустрічалися та переговаривалися», – заявив журналістам у Швейцарії високопоставлений американський дипломат, який брав участь у переговорах.