Регіональна влада РФ відмовляється вмикати сирени під час тривоги: причина

У тимчасово окупованому Криму місцева «адміністрація» вирішила не реагувати на кожен проліт дрона

Регіональна влада Росії масово відмовляється вмикати сирени під час повідомлень про ракетну чи дронову небезпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

«Формулювання різняться від регіону до регіону, але суть одна: атаки стали настільки частими, що чесне інформування про них зруйнувало б картину спокою, яку кремль намагається підтримувати будь-якою ціною», – пояснила розвідка.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Криму місцева «адміністрація» вирішила не реагувати на кожен проліт дрона. Кримський функціонер Олег Крючков пояснив, що якби сигнал лунав щоразу, тривога не змовкала б по 22 години на добу.

«У Ростові відмову від сирен виправдали практикою «ЛНР» і «ДНР», де нібито люди вибігають на вулицю під час оповіщень, що начебто подвоює ризик жертв. У Ярославлі сказали прямо, що сирени не включають, аби уникнути паніки. У Краснодарі пішли іншим шляхом і розділили сигнали: «безпілотну небезпеку» там офіційно не прирівнюють до сигналів цивільної оборони, на відміну від повітряної тривоги», – зауважила СЗР.

За даними розвідки, у Рязанській області місцева влада пояснює відмову від частого використання сирен тим, що через регулярні сповіщення населення може перестати сприймати їх як сигнал екстреної небезпеки. Також, за інформацією розвідки, у підмосковних Котельниках місцева влада не розголошує жителям адреси укриттів і бомбосховищ. Чиновники заявляють, що такі відомості планують доводити до населення лише в період мобілізації або під час воєнного стану.

«Мешканці Москви й Підмосковʼя тим часом масово скаржаться на відсутність будь-яких оповіщень і сирен повітряної тривоги. Офіційне пояснення влади звучить майже як цитата з підручника з пропаганди: масове оповіщення в неочевидній ситуації нібито здатне нашкодити сильніше за саму загрозу, бо провокує паніку й хаос», – йдеться у заяві розвідки

Водночас розвідка підкреслила коментар голови Башкортостану Радія Хабирова. Він пояснив відмову від щоденних сирен зростанням споживання антидепресантів в РФ.

«По суті всі ці пояснення зводяться до одного знаменника: масштаб ударів по території Росії вже настільки великий, що мовчання сирен перестало бути питанням логістики. Тепер це питання політичного виживання режиму, який роками будував образ війни, що начебто не торкається звичайного росіянина», – зазначила розвідка.

До слова, масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову привернула увагу до стану російської протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про ефективну роботу ППО, експерти вказують на низку проблем, які дедалі частіше дозволяють українським дронам досягати важливих цілей на території Росії.