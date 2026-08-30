У російському Єйську пролунали вибухи: ймовірно, атаковано аеродром

За попередньою інформацією, після вибухів на аеродромі сталася детонація боєприпасів

У російському місті Єйськ у Краснодарському краї у ніч на 30 серпня зафіксовано масовану атаку на військовий аеродром та подальшу вибухову детонацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За свідченнями очевидців, серія вибухів на об'єкті призвела до вторинної детонації боєприпасів. Спочатку повідомлялося про безперервні вибухи протягом понад хвилини, проте згодом з'явилася інформація, що процес детонації БК на території аеродрому триває вже понад годину.

Військовий аеродром у Єйську є однією з ключових баз російської фронтової авіації, яку окупанти активно використовують для ударів по території України.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня було завдано удару по великому логістичному комплексу компанії Ozon, розташованому в промисловому парку «Тюбе» у Дагестані. Загальна площа об’єкта становить близько 130 тис. кв. м.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

До слова, найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ по фінансову допомогу через збитки від атак безпілотників. Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», запропонувала запровадити прямі виплати з федерального бюджету та надати постраждалому бізнесу податкові послаблення.

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії поряд із Wildberries. Після серії ударів по логістичних об'єктах конкурента компанія почала переміщувати дорогі товари зі складів до пунктів видачі та підвищила вартість страхування товарів продавців у 3,3 раза.