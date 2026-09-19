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Трамп склав список із 25 своїх головних досягнень

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Трамп склав список із 25 своїх головних досягнень
Трамп назвав 25 пунктів, які вважає своїми головними досягненнями
фото: AP

Американський лідер зарахував собі завершення восьми воєн, рекордні інвестиції, посилення кордону та удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп оприлюднив перелік із 25 досягнень, які вважає головними результатами своєї роботи у 2025–2026 роках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента у Truth Social.

Трамп назвав цей період своїм «третім президентським терміном». Таке формулювання він використовує, оскільки не визнає своєї поразки на виборах 2020 року. Насправді ж Трамп обіймає посаду президента США вдруге

Значну частину переліку політик присвятив економіці. Він заявив, що забезпечив залучення $19,2 трлн нових інвестицій у США, запровадив мита для повернення виробництва до країни та підписав найбільше, за його словами, зниження податків в американській історії. Президент США також зарахував до своїх здобутків рекордні показники фондового ринку, зайнятості та експорту.

Окремо американський лідер відзначив свою міграційну політику. За твердженням Трампа, південний кордон США став «найбільш захищеним» в історії країни, а протягом останніх 16 місяців до Сполучених Штатів нібито не пропустили жодного нелегального мігранта. До своїх досягнень він також відніс підписання закону Лейкен Райлі та призупинення прийому біженців.

У сфері оборони Трамп заявив про найбільші в історії США інвестиції в армію – $1 трлн цього року та очікувані $1,5 трлн наступного. Серед зовнішньополітичних результатів президент назвав затримання Ніколаса Мадуро, удари по Ірану, які, за його твердженням, ліквідували потенціал країни зі збагачення урану, а також військові операції проти наркокартелів.

Трамп також стверджує, що протягом перших 12 місяців урегулював вісім воєн, зокрема війну в Газі, та домігся повернення живих заручників і тіл загиблих.

До переліку президент включив і внутрішньополітичні рішення. Зокрема, він назвав скасування федеральних програм різноманіття, рівності та інклюзивності, обмеження участі трансгендерних спортсменок у жіночих змаганнях, зміни у шкільній політиці та надання англійській мові статусу офіційної мови США.

Серед інших пунктів Трамп назвав зниження вартості низки рецептурних препаратів, скасування низки екологічних та автомобільних обмежень, запровадження інвестиційних рахунків для американських дітей і залучення Національної гвардії до підтримання порядку в окремих містах.

Загалом оприлюднений перелік є власною оцінкою Трампа результатів його президентства: частина наведених ним тверджень і формулювань є предметом політичних та експертних дискусій. Зокрема, станом на вересень 2026 року бойові дії між США та Іраном тривають, а сам Трамп заявляє, що має ухвалити подальше рішення щодо Ірану.

Зазначимо, що Трамп нерідко робить гучні заяви про досягнення своєї адміністрації ще до того, як вони остаточно підтверджені. Так, 14 вересня президент США заявив, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичних об'єктах. Однак згодом кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що остаточної домовленості про енергетичне перемир'я немає, а робота над нею ще триває.

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Теги: США Дональд Трамп

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