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Латвія випустила монети із зображенням президента Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Латвія випустила монети із зображенням президента Трампа
Дональд Трамп отримав свої перші іменні монети у якості нового президента США
фото: monetunams.lv

Повний комплект із монет «Дональд Трамп – 47-й президент США» коштує 79 євро

Латвія випустила наступного дня після інавгурації комплект монет із зображенням нового президента США Дональда Трампа.

Латвійський монетний двір викарбував монети доларовим номіналом, присвятивши комплект Трампу. Монети – мідно-нікелеві. На одній із них уже написано: «Donald Trump – 47th president of the United States».

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Повний комплект із монет «Дональд Трамп – 47-й президент США» коштує 79 євро.

Президент Латвії Едгар Рінкевич явно симпатизував демократам під час президентської передвиборчої кампанії. Коли ж переміг Трамп, то Рінкевич одразу написав в мікроблозі: «Вітаю Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах! США – наш стратегічний партнер та сильний союзник щодо НАТО».

Нагадаємо, республіканець Трамп знову обійняв посаду голови американської адміністрації 20 січня.

До слова, 14 січня, в Київ з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня.  

До цього Латвія підготувала до передачі Україні понад одну тисячу дронів. Відомо, що це будуть безпілотники різних типів.

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Теги: США Дональд Трамп Латвія президент монета

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