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Штаб Трампа звинувачує Іран у зламі електроної пошти – Associated Press

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Штаб Трампа звинувачує Іран у зламі електроної пошти – Associated Press
Представник передвиборної кампанії Трампа Стівен Чунг звинуватив у зломі іноземні джерела, які вороже налаштовані по відношенню до США
фото з відкритих джерел

Трампів штаб звинувачує Іран у зломі комп'ютерів та витоку документів перед виборами 2024 року

Передвиборчий штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа оголосив, що їхні комп'ютери були зламані, і конфіденційні внутрішні документи опинилися в руках зловмисників. Як повідомляє  Associated Press, штаб припустив, що до цього можуть бути причетні іранські діячі.

Ця заява з'явилася після звіту компанії Microsoft, де детально описувалися спроби іноземних агентів втрутитися у передвиборчу кампанію 2024 року у США. Видання наводить приклад того, як у червні підрозділ іранської військової розвідки надіслав «фішинговий електронний лист високопосадовій особі президентської кампанії зі зламаної адреси електронної пошти колишнього старшого радника».

Представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що документи були отримані незаконним шляхом із джерел, які вороже налаштовані стосовно США, з метою завадити виборам 2024 року та посіяти хаос у демократичному процесі країни.

«Ці документи були отримані незаконним шляхом з іноземних джерел, ворожих до Сполучених Штатів, з метою завадити виборам 2024 року та посіяти хаос у ході нашого демократичного процесу», –  сказав Чунг.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

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Теги: документи Дональд Трамп

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