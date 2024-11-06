Чим відрізняються демократи від республіканців: що треба знати про партії США

У США практично дві партії домінують у Конгресі та в уряді загалом

У США ключову роль на політичній арені відіграють дві найбільші партії – Демократична та Республіканська. Вони традиційно здобувають більшість місць у Палаті представників і Сенаті після виборів. Такий розподіл сил визначає систему як фактично двопартійну, оскільки дві партії домінують у Конгресі та в уряді загалом.

«Главком» детально розповість про відмінності між Республіканською та Демократичною партіями США.

Що відомо про Демократичну партію США?

Демократи – це американська лівоцентристська ліберальна політична партія. Камала Гарріс виступила їхнім кандидатом у президенти на цьогорічних виборах. Партія представлена синім кольором, осел – їх талісман.

У поточному скликанні члени республіканської партії займають 49 зі 100 місць у сенаті. Однак сьогоднішні вибори президента все змінили. Республіканці отримають щонайменше 51 місце у сенаті США, що дасть партії контроль над верхньою палатою конгресу.

Засновниками Демократичної партії вважаються Томас Джефферсон (заклав основи лібералів у 1792) та Ендрю Джексон (перший президент США, обраний як кандидат від демократів у 1828).

У 1828-1860 ліберали переважали на політичній арені США, іноді поступаючись владою. Також у XX столітті Демократична партія представила таких видатних президентів: Вудро Вільсон, Франклін Рузвельт, Джон Кеннеді.

Що відомо про Республіканську партію США?

Республіканці – це американська права консервативна політична партія США, яку ще називають Великою старою партією. Дональд Трамп виступив їхнім кандидатом у президенти на цьогорічних виборах. Партія представлена червоним кольором, а слон виступає символом могутності та сили.

У 1854 році Республіканську партію заснували противники закону Канзас-Небраска, який дозволяв рабство. Авраам Лінкольн став першим президентом-республіканцем. У 1965 році під його лідерством та республіканської більшості в Конгресі у США було заборонено рабство.

Упродовж історії США було 19 президентів від республіканців – найбільша кількість від усіх політичних партій. На сьогоднішніх виборах консерватори можуть отримати більшість у Сенаті США.

Яка різниця між демократами та республіканцями?

Демократична партія є лівою політсилою, яка представляє прогресивне мислення, водночас Республіканська – це права із консервативною політикою. Тобто демократи – за зміни, а консерватори – за сталість.

Позиція щодо Ізраїлю

Демократична партія виступила за підтримку демократичної єврейської держави Ізраїль та визнання права палестинців на мирне самоврядування у власній країні.

Республіканська партія також висловила підтримку Ізраїлю, проте утрималася від заяв щодо можливості існування двох держав.

Виборчі права

Демократи виступають проти законів по ідентифікації виборців, вони хочуть зберегти основне право громадян голосувати. Натомість республіканці підтримують державні заходи щодо введення ідентифікації виборців, попри те, що Департамент юстиції США і кілька федеральних судів і судів штату визнали ці заходи такими, що дискримінують меншини.

Аборти

Демократична партія вважає, що кожна жінка повинна мати доступ до якісного медичного обслуговування в сфері репродуктивного здоров'я, включаючи безпечні і законні аборти.

Республіканська партія підтримує заборону абортів незалежно від обставин: «Ненароджена дитина володіє непорушним основоположним правом на життя».

Економіка

Демократи підтримують економічний підхід, орієнтований на соціальну справедливість. Вони виступають за підвищення мінімальної заробітної плати та впровадження прогресивної податкової системи, де вищі доходи обкладаються вищими податковими ставками.

Натомість республіканці віддають перевагу мінімальному втручанню в ринкові процеси, вважаючи, що податки не повинні підвищуватися для жодної категорії громадян, зокрема й для найбагатших.

Імміграція

Демократи підтримують ліберальні реформи щодо імміграції та закликали ввести процедуру законного отримання громадянства для 11 млн нелегальних іммігрантів.

Водночас республіканці схвалюють заклик Трампа побудувати стіну вздовж кордону з Мексикою. Вони виступають проти амністії для нелегальних іммігрантів та проти виконавчих указів, таких як мораторій на депортацію.

Медичне страхування

Демократична партія підтримує державну участь у сфері здоров’я, зокрема такої програми, як Medicare і Medicaid та реформи Obamacare. Вони спрямовані на створення доступної охорони здоров’я для всіх громадян. Демократи також готові дозволити американцям старше 55 років приєднатися до програми.

Республіканська партія хоче закрити програму для літніх людей. Вони вважають, що пенсіонери повинні оплачувати приватну медичну страховку або прийняти нову сильно урізану державну.

Одностатеві шлюби

Демократи підтримували легалізацію одностатевих шлюбів. Водночас республіканці засудили цей закон рішення.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.