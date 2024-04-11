Опозиція перемогла на виборах у Південній Кореї

Опозиція перемогла правлячу партію на парламентських виборах у Південній Кореї

Південнокорейська демократична партія «Тобуро», яка є головною опозиційною силою в країні, за підсумками голосування у 254 одномандатних округах зайняла більшість місць у парламенті. Про це пише агентство Yonhap.

Після обробки 99,7% протоколів «Тобуро» здобула перемогу у 161 окрузі, а її головний суперник – президентська партія «Громадянська сила» – отримає лише 90 мандатів.

Інші 46 депутатських мандатів розподілять відповідно до результатів голосування за партійними списками. Замість двох основних партій країни у голосуванні за списками взяли участь їхні сателіти. Третьою за чисельністю у парламенті стає «Інноваційна партія Чо Гука», яка придбала 12 мандатів.

Раніше Південна Корея успішно запустила на орбіту новий розвідсупутник за допомогою ракети-носія компанії SpaceX Falcon 9. Міністерство оборони Південної Кореї повідомило про успішний вихід на орбіту свого другого розвідувального супутника. Про це пише у понеділок 8 квітня агентство Yonhap.

Супутник був виведений за допомогою ракети-носія компанії SpaceX Falcon 9 із космічного центру імені Джона Ф. Кеннеді у Флориді у США. Ракета злетіла о 19:17 за місцевим часом у неділю. Розвідувальний супутник вона відправила на орбіту приблизно за 45 хвилин.