Головна Світ Політика
search button user button menu button

Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків

Христина Петренко
glavcom.ua
Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків
Остіна виписали з лікарні 13 лютого
фото з відкритих джерел

Ніяких деталей про загальний стан керівника Пентагону відомство не повідомило

Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до повноцінного виконання обов’язків після чергової госпіталізації і нетривалого періоду реабілітації. Про це повідомили в американському оборонному відомстві.

«Міністр оборони Ллойд Остін сьогодні повернувся до роботи в Пентагоні»,– зауважили в міністерстві.

Там зазначили, що міністра оборони виписали з лікарні 13 лютого.

Нагадаємо, вперше про проблеми зі здоров'ям очільника Пентагону Ллойда Остіна стало відомо 6 січня. Його доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. Це сталось ще 1 січня. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості. 

8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду. 9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Відтак міністр оборони США Ллойд Остін вперше вийшов з лікарняного 29 січня. 

Після цього почались чутки про можливу відставку очільника Пентагона. На це Остін відреагував доволі лаконічно. Він заявив, що не має наміру йти у відставку. За словами міністра оборони США, на його плани не вплинула історія, пов'язана із госпіталізацією. «Ні», – коротко констатував міністр під час пресконференції.

12 лютого стало відомо про те, що міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна знову госпіталізували. А вже 14 лютого Пентагон заявив про виписку з лікарні.

Читайте також: Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна
Теги: США міністр Пентагон госпіталь Ллойд Остін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петтері Орпо вважає, що всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв
Фінляндія готова до можливої агресії з боку Російської Федерації, – прем'єр
19 сiчня, 17:47
Український дипломат нагадав, що у 2023 році ЗСУ вдалось відтіснили Чорноморський флот РФ, що дозволило відновити «зерновий коридор»
«2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба», – Кулеба
17 сiчня, 16:06
Процес навчання українських пілотів на F-16 ще триває
Поставки винищувачів F-16 Україні: Пентагон зробив обнадійливий прогноз
24 сiчня, 09:51
Лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер
Лідер Сенату США: законодавці «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України
25 сiчня, 07:56
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та держсекретар США Ентоні Блінкен
США пропонують Греції допомогу на $200 млн в обмін на зброю для України
28 сiчня, 01:55
Олаф Шольц підтвердив солідарність з Україною
Шольц звернувся до ЄС із заявою щодо України
28 сiчня, 16:28
У 2023 році Польща закупила у США ракетні системи Himars на $10 млрд
Експорт зброї зі США у 2023-му встановив новий рекорд. Допомогла Росія
30 сiчня, 06:57
Лідери ЄС схвалили угоду для України
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
1 лютого, 14:00
Дональд Трамп
Трамп погрожував союзникам по НАТО. Білий дім відреагував
11 лютого, 12:59

Політика

Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків
Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків
США можуть вийти з НАТО? Генсек Альянсу відреагував
США можуть вийти з НАТО? Генсек Альянсу відреагував
Іспанія анонсувала швидку передачу військової допомоги для України: що увійде
Іспанія анонсувала швидку передачу військової допомоги для України: що увійде
Британська розвідка повідомила, які наслідки матиме втрата «Цезара Кунікова» для РФ
Британська розвідка повідомила, які наслідки матиме втрата «Цезара Кунікова» для РФ
ЄС створить посаду єврокомісара з питань оборони – Politico
ЄС створить посаду єврокомісара з питань оборони – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
34K
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
32K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
25K
У столиці пролунали вибухи
21K
Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише українських біженців
17K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes

Новини

Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Сьогодні, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Сьогодні, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Сьогодні, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua