Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків
Ніяких деталей про загальний стан керівника Пентагону відомство не повідомило
Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до повноцінного виконання обов’язків після чергової госпіталізації і нетривалого періоду реабілітації. Про це повідомили в американському оборонному відомстві.
«Міністр оборони Ллойд Остін сьогодні повернувся до роботи в Пентагоні»,– зауважили в міністерстві.
Там зазначили, що міністра оборони виписали з лікарні 13 лютого.
Нагадаємо, вперше про проблеми зі здоров'ям очільника Пентагону Ллойда Остіна стало відомо 6 січня. Його доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. Це сталось ще 1 січня. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.
8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду. 9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.
Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.
Відтак міністр оборони США Ллойд Остін вперше вийшов з лікарняного 29 січня.
Після цього почались чутки про можливу відставку очільника Пентагона. На це Остін відреагував доволі лаконічно. Він заявив, що не має наміру йти у відставку. За словами міністра оборони США, на його плани не вплинула історія, пов'язана із госпіталізацією. «Ні», – коротко констатував міністр під час пресконференції.
12 лютого стало відомо про те, що міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна знову госпіталізували. А вже 14 лютого Пентагон заявив про виписку з лікарні.
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