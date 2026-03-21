Без відео та аудіо. Верховний лідер Ірану вдруге після призначення звернувся до нації

У зверненні Моджтаба Хаменеї заявив, що «живий і здоровий», але сумніви щодо його стану лише зросли

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вдруге з моменту призначення звернувся до нації, однак і цього разу його виступ викликав більше запитань, ніж відповідей. Про це пише CNN, передає «Главком».

У зверненні не було ані відео, ані аудіо – оприлюднили лише текст без підтвердження, що він записаний нещодавно. У повідомленні йшлося, зокрема, що він «живий і здоровий».

Водночас, як зазначає CNN, відсутність публічних появ лідера вже складно пояснити лише міркуваннями безпеки. За оцінками аналітиків, це може свідчити про проблеми зі станом здоров’я або здатністю керувати країною.

У зверненні Хаменеї також торкнувся поточних подій. Він заявив, що атаки в Туреччині та Омані нібито були здійснені Ізраїлем, а не Іраном.

Крім того, він стверджував, що особисто спілкувався з громадянами та нібито їздив таксі та чув невдоволення економічною ситуацією. Також у заяві пролунали заклики до медіа уважніше стежити за інакомисленням, а протести він назвав «переворотом», який влада змогла відбити.

Попри це, головне питання, як зазначає видання, залишається відкритим – чи контролює він ситуацію в країні.

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Згодом Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера Моджтабу Хаменеї було поранено.

Лише 12 березня Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду.

8 березня Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.