Орбан переконаний, що вступ України до ЄС надасть США занадто великий вплив в Європі − ЗМІ

Угорський прем’єр переконаний, що США домінуватимуть в політичному та економічному плані в ЄС після вступу України

Угорський прем’єр Віктор Орбан навесні 2023 року під час закритого засідання парламенту заявив, що вступ України до ЄС порушить баланс сил і надасть США занадто великий вплив в Європі. Про це повідомляє угорське видання «Telex».

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Джерела видання зазначили, що Орбан непублічно розповів угорським законодавцям, що вступ України створить «центр сили» в ЄС, в якому як у військовому, так і в політичному та економічному плані домінуватимуть США. На думку угорського прем’єра, ця північно-центральноєвропейська зона включатиме три країни Балтії, Польщу, Україну та, меншою мірою, Румунію.

Окрім цього, Орбан нібито говорив, що «треба бути готовими, що кольорова революція все ще може відбутися в Білорусі». Імовірно, він мав на увазі серію протестів, які спалахнули в кількох пострадянських країнах раніше, і які, як стверджують у Москві, підтримали Сполучені Штати. За інформацією джерел, очільник угорського уряду переконаний, що можлива білоруська революція створить ще більшу зону домінування Америки.

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Видання пише, що цей «центр сили», за словами Орбана, буде економічним важковаговиком – це буде пов'язано, серед іншого, з припливом американських інвестицій та ресурсів для відновлення України. Угорський прем’єр зазначив, що в результаті «ця нова сила» стане «економічно сильнішою за Німеччину», стверджують джерела. Вони також повідомили, що ця стратегія, яку очільник угорського уряду називає «американсько-польською», порушить баланс сил всередині ЄС та зменшить вплив домінуючої нині німецько-французької осі.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї обговорили структуру переговорів про вступ України до ЄС. Раніше Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.