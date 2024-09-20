Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський у США проведе зустріч із Шольцом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський у США проведе зустріч із Шольцом
Шольц та Зеленський зустрінуться у наступного тижня в Нью-Йорку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Німеччина хоче подати сигнал, що російсько-українська війна досі на порядку денному

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться наступного тижня у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє n-tv.

Як зазначає ЗМІ, Шольц та Зеленський зустрінуться у понеділок, 23 вересня, в Нью-Йорку.

«Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, що російська агресивна війна належить до порядку денного», – сказав представник уряду Німеччини, коментуючи поїздку Шольца до США.

Шольц також планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і главою Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Нагадаємо, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Під час візиту до США Зеленський представить Байдену план перемоги. Крім того, український лідер планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом. До слова, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський зустрінеться американським колегою Джо Байденом у Білому домі в четвер, 26 вересня.

До слова, La Repubblica повідомила, канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ.

Шольц разом з деякими однопартійцями розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні. Він нібито схожий на Мінські угоди і передбачає ймовірну передачу Росії частини українських територій. Незадовго до того німецький канцлер заявив, що в російсько-українській війні «настав момент, коли варто обговорити вихід із цієї ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше».

Читайте також:

Теги: Олаф Шольц Володимир Зеленський США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ясько заявила, що не їздить в Грузію до Саакашвілі
«Я більше до Грузії не їжджу». Депутатка, яка має спільну із Саакашвілі дитину, зробила заяву
Вчора, 15:30
Внаслідок російського удару до лікарні потрапили троє дітей
Наймолодший – однорічний хлопчик: стало відомо, хто постраждав від російського авіаудару по Харкову
15 вересня, 21:08
Російський диктатор вважає, що Збройні сили України нібито не в змозі завдавати ударів далекобійною зброєю
Удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Путін озвучив нові погрози Заходу
12 вересня, 20:04
Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
10 вересня, 20:26
Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента
Трамп розповів, як саме він закінчить війну в Україні
7 вересня, 17:59
7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно
Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки
7 вересня, 09:08
Посол КНР у Росії Чжан Ханьхуей повідомив, що Сі Цзіньпін має намір прибути на саміт у Казані, запланованого на 22–24 жовтня
Колапс платежів між РФ та Китаєм: Путін вмовляє Сі Цзіньпіна про зустріч
4 вересня, 18:02
З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро
Мав стати чинним ще вчора: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне
2 вересня, 09:18
Новий пакет допомоги буде виділений в той час, як українські війська продовжують розширювати свій несподіваний наступ на Росію
США збираються оголосити про новий пакет допомоги Україні – Associated Press
23 серпня, 01:42

Політика

Замах на Трампа: Секретна служба США назвала ключові помилки безпеки
Замах на Трампа: Секретна служба США назвала ключові помилки безпеки
У Німеччині пройшли масові кліматичні протести
У Німеччині пройшли масові кліматичні протести
Зеленський у США проведе зустріч із Шольцом
Зеленський у США проведе зустріч із Шольцом
Росія обманом змусила мігрантів з Гани воювати проти України
Росія обманом змусила мігрантів з Гани воювати проти України
Глава МЗС Польщі прокоментував свою скандальну заяву про передачу Криму ООН
Глава МЗС Польщі прокоментував свою скандальну заяву про передачу Криму ООН
Слідчий комітет РФ підтвердив, що російські військові закатували американця в Донецьку
Слідчий комітет РФ підтвердив, що російські військові закатували американця в Донецьку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
45K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
22K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
11K
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Сьогодні, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua