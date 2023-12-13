Нацбанк підняв офіційний курс долара вище 37 грн
Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено значення 37,0245 грн за долар
Національний банк України (НБУ) вперше в історії підняв курс долара понад 37 гривень. Однак на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени минулого року – до 43 гривень. Про це йдеться на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0245 грн за долар (+0,0384 грн).
Курс євро становитиме 39,9217 гривні за євро (+0,0159 грн).
На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 37,03-37,05 грн/долар (купівля-продаж).
На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар.
Нагадаємо, міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні, низьку інфляцію та економічне зростання в Україні.
Як повідомлялося, на курс долара у 2024 році в Україні вплине розмір макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
До слова, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.
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