Нацбанк підняв офіційний курс долара вище 37 грн

Вперше в історії офіційний курс долара від НБУ досяг позначки в понад 37 грн

Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено значення 37,0245 грн за долар

Національний банк України (НБУ) вперше в історії підняв курс долара понад 37 гривень. Однак на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени минулого року – до 43 гривень. Про це йдеться на сайті регулятора.

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Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0245 грн за долар (+0,0384 грн).

Офіційний курс гривні до іноземних валют фото: НБУ

Курс євро становитиме 39,9217 гривні за євро (+0,0159 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 37,03-37,05 грн/долар (купівля-продаж).

Графік офіційного курсу гривні до іноземних валют фото: НБУ

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар.

На міжбанку курс сьогодні виріс до 37,03-37,05 грн/долар фото: Ukrdealing

Нагадаємо, міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні, низьку інфляцію та економічне зростання в Україні.

Як повідомлялося, на курс долара у 2024 році в Україні вплине розмір макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

До слова, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.