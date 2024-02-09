Пентагон зробив нову заяву щодо призначення очільника ЗСУ

Патрік Райдер запевнив, що у роботі Пентагону з Україною не буде ніяких змін

США продовжать підтримувати Україну, незважаючи на відставку головкому ЗСУ Валерія Залужного. Про це на регулярному брифінгу для журналістів заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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Райдер зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін ще не спілкувався з наступником Валерія Залужного генералом Олександром Сирським.

«Міністр Остін ще не говорив із цією людиною (Сирським – «Главком»). Я можу сказати вам одне, що нічого не зміниться і наша підтримка України є постійною», – сказав представник Пентагону США вважають кадрові питання внутрішньою справою української влади, зазначив Райдер.

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До слова, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер назвала нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського успішним командиром. Коментуючи зміну головнокомандувача ЗСУ, Волландер зазначила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над збройними силами на відміну від Росії. Вона назвала Сирського «досвідченим та успішним командиром» та заявила про готовність до співпраці.

Раніше Білий дім відреагував на відставку Залужного. США продовжать працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Про це сказав Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, прокоментувавши рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.

Представник Білого дому наголосив, що Зеленський – верховний головнокомандувач своїх Збройних Сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві.

«У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами», – додав Кірбі.

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Також стало відомо, що декілька німецьких чиновників таємно відвідали Київ на запрошення Залужного. Генеральний інспектор Бундесверу (Збройних сил Німеччини) та декілька інших чиновників таємно відвідали Київ. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.