Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС готує евакуацію українців із Сектора Гази: у списку на виїзд 358 людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС готує евакуацію українців із Сектора Гази: у списку на виїзд 358 людей
Українське посольство розпочало підготовчий етап евакуації українців із Сектору Гази
фото: посольство України в Ізраїлі

Виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства

Міністерство закордонних справ України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Гази. Йдеться про виїзд через КПП «Рафах» до Єгипту. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. 

«На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП «Рафах» МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців», – написав Ніколенко.

Що відомо про підготовку до евакуації

  • Актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це - переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв‘язок.
  • Надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікується погодження.
  • Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів.
  • Заброньовано необхідний транспорт.
  • Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці.

«Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що це питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, 20 жовтня з Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс із 79 громадянами України.

Теги: Ізраїль евакуація Сектор Гази МЗС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилерійські та авіаційні удари були нанесені по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС
Ізраїль провів нову операцію на території Сектора Гази
27 жовтня, 10:16
Джон Кірбі заявив, що США не допустять, щоб «будь-яка загроза нашим інтересам у регіоні залишилася без відповіді»
Білий дім: військові США «рішуче реагуватимуть» у разі ескалації на Близькому Сході
23 жовтня, 22:31
Аркадій Міл-Ман: Зараз ми ставимо перед собою мету перемогти у війні. Це не мова про цілі післявоєнного врегулювання
Експосол Ізраїлю Аркадій Міл-Ман: Зброя, з якою напав ХАМАС, – російська Інтерв’ю
19 жовтня, 11:25
Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти вдарили по Запоріжжю. Головне за 18 жовтня
Візит Байдена до Ізраїлю, окупанти вдарили по Запоріжжю. Головне за 18 жовтня
18 жовтня, 21:00
Близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня
ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео)
18 жовтня, 08:52
Прокудін запевнив, що всі сім'ї, що приймуть рішення переселитись обов'язково повернуться додому
Влада Херсонщини закликала сім'ї з дітьми евакуюватися із області
12 жовтня, 22:06
ХАМАС завдав масованого ракетного обстрілу по містах Ізраїлю
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран
10 жовтня, 06:26
Конфлікт в Ізраїлі є продовженням війни в Україні
Ізраїль став заручником інформаційної війни
9 жовтня, 11:45
Президент США пообіцяв підтримку Ізраїлю
Байден виступив з екстреною промовою після нападу на Ізраїль
8 жовтня, 00:59

Політика

ДБР підтвердило обшуки у нардепа Дубінського: деталі
ДБР підтвердило обшуки у нардепа Дубінського: деталі
Вступ України в ЄС: Politico назвало дату старту переговорів
Вступ України в ЄС: Politico назвало дату старту переговорів
Зеленський створив нову військову адміністрацію у Сумах
Зеленський створив нову військову адміністрацію у Сумах
МЗС готує евакуацію українців із Сектора Гази: у списку на виїзд 358 людей
МЗС готує евакуацію українців із Сектора Гази: у списку на виїзд 358 людей
Членство України в ЄС: Зеленський розповів про особливий момент
Членство України в ЄС: Зеленський розповів про особливий момент
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
7565
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
5055
Потужні магнітні бурі накриють Землю: названо небезпечні дні
4542
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
4107
У Криму затримали координатора замаху на зрадника Олега Царьова

Новини

Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту