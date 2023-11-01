МЗС готує евакуацію українців із Сектора Гази: у списку на виїзд 358 людей

Виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства

Міністерство закордонних справ України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Гази. Йдеться про виїзд через КПП «Рафах» до Єгипту. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП «Рафах» МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців», – написав Ніколенко.

Що відомо про підготовку до евакуації

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Актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це - переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв‘язок.

Надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікується погодження.

Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів.

Заброньовано необхідний транспорт.

Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці.

«Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що це питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, 20 жовтня з Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс із 79 громадянами України.